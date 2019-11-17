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طالب يطعن زميله بإحدى مدارس شرورة

طالب يطعن زميله بإحدى مدارس شرورة
http://almnatiq.net/?p=799310
المناطق - نجران
لقي طالب حتفه اليوم طعناً بمدرسة متوسطة في محافظة شرورة؛ إثر مشاجرة وقعت مع زميله داخل المدرسة.
ونعت إدارة تعليم شرورة أحد طلابها بمدرسة أبي هريرة الإبتدائية والمتوسطة أثر مشاجرة مع زميلة صباح اليوم .
وقال المتحدث الرسمي لإدارة التعليم بمحافظة شرورة سالم الصيعري أن الطالبين يدرسان بالمرحلة المتوسطة، ووقع بينهما شجار في فناء المدرسة،نتج عنه طعن أحد الطالبين لزميله،وتم نقله للمستشفى حيث وافته المنية رحمة الله.
واضاف بالوقت الذي تشاطر فيه إدارة التعليم اسرة الطالب مصابها الجلل فإنها تؤكد حرصها على تقصي الحقائق ومعرفة اسباب الوفاة مع الجهات الرسمية.
كما وجه مدير التعليم بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق بالحادثة.

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