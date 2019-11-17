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سفيرة دولة بلجيكا تزور مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني وتطلّع على تجربته في نشر ثقافة الحوار والتعايش والاعتدال

سفيرة دولة بلجيكا تزور مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني وتطلّع على تجربته في نشر ثقافة الحوار والتعايش والاعتدال

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سفيرة دولة بلجيكا تزور مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني وتطلّع على تجربته في نشر ثقافة الحوار والتعايش والاعتدال

سفيرة دولة بلجيكا تزور مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني وتطلّع على تجربته في نشر ثقافة الحوار والتعايش والاعتدال
http://almnatiq.net/?p=799313
المناطق - الرياض

استقبل مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، سعادة السيدة / دومينيك منيور، سفيرة دولة بلجيكا والوفد المرافق، وذلك في مقر المركز بالرياض، يوم الأحد 20 ربيع الأول 1441هـ الموافق 17 نوفمبر 2019م.
وفي بداية اللقاء، رحب سعادة الدكتور / عبدالله الفوزان، الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، بسعادة سفيرة دولة بلجيكا، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها المملكة عبر رؤية 2030 لنشر الحوار والتعايش والتسامح ونبذ العنف بين الشعوب.
وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشتركة في مجال تعزيز ونشر قيم الحوار والتسامح والتعايش بين الأمم والشعوب، وكذلك بحث المشاريع والبرامج ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.
إثر ذلك أطلع الأمين العام السفيرة على مسيرة المركز ورؤيته ورسالته وخططه وأبرز البرامج والأعمال المتنوعة التي نفذها محليا وعالميا بهدف تعزيز مفاهيم التعايش والوسطية والاعتدال، ونشر ثقافة الحوار ودعم وترسيخ قيم السلام.
وفي ختام اللقاء، قامت سفيرة دولة بلجيكا، بزيارة المعرض التفاعلي للمركز للتعرف على دور المملكة في دعم الحوار بين مختلف الثقافات والحضارات، من خلال دعمها لمشاريع محلية وإقليمية وعالمية في مجالات نـشر ثقافة الحوار وتعزيز التنوع الثقافي وبناء السلام وتعزيز العيش المشترك.

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