مدير تعليم المجمعة يفتتح منافسات المسرح المدرسي بمشاركة 11 إدارة تعليم

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إفتتح سعادة مديرالتعليم بمحافظة المجمعة الدكتور صالح الربيعة فعاليات المنافسات الطلابية المسرحية الوزارية للمجموعة الرابعة صباح اليوم الأحد الموافق 20/3/1441 هـ على مسرح إدارة التعليم بمحافظة المجمعة ، وذلك بحضور ممثل وزارة التعليم د.أنور أبوعباة مدير عام النشاط الطلابي بتعليم الرياض ومساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية أ/أحمد العبدالوهاب وأعضاء لجنة التحكيم ووفود 11 من إدارات التعليم المشاركة

وعبر سعادة مدير التعليم بمحافظة المجمعة الدكتور صالح الربيعة في كلمته في إفتتاح المنافسات عن سعادته باستضافة تعليم المجمعة لهذه الفعاليات الطلابية المسرحية، ورحب بممثل الوزارة وبرؤساء الوفود المشاركة والطلاب المشاركين في هذه الفعاليات التنافسية، موضحاً بأن مثل هذه المشاركات المسرحية لها أهدافها التربوية ورسالتها السامية التي تعزز بناء ثقافة الطلاب وتكوين شخصيهم، وتسهم في اكتشاف قدارتهم المسرحية وصقل مواهبهم.

وأشار إلى أن اجتماع هذه الوفود الطلابية في مكان واحد وعرض ما لديها من مسرحيات تربوية هادفة هو في الحقيقة فرصة للتعارف فيما بينهم وتبادل للخبرات وتعزيز للحمة الوطنية بين أبنائنا الطلاب من مختلف المناطق والمحافظات.

وأكد ممثل وزارة التعليم د.أنور أبوعباة مدير عام النشاط الطلابي بتعليم الرياض في كلمته أن المسرح من الوسائل المهمة جداً في إبلاغ الرسالة التربوية الهادفة، وتوجيه شخصيات الطلاب وبنائها وتعزيز القيم الإيجابية نحو السلوك الأمثل، وذلك لما للمسرح من قوة التأثير.ووجه تقديره لإدارة تعليم المجمعة لاستضافتهم لهذه الفعاليات الطلابية المسرحية، معرباً عن شكره لحفاوة الاستقبال والترحيب وحسن الإعداد والتنظيم مما كان له أجمل الأثر في نفوس الوفود المشاركة، وبما ينكعس إيجاباً على سير فعاليات هذا البرنامج الوزاري الهام.



من جهته ثمن رئيس قسم النشاط الطلابي بتعليم المجمعة أ/سعد الحربي الرعاية الكريمة لحفل افتتاح البرنامج من قبل مدير التعليم ومساعده للشؤون التعليمية ممثل وزارة التعليم د.أنور أبوعباة مدير عام النشاط الطلابي بتعليم الرياض ، وعبر عن الاستعداد التام للنشاط الطلابي لهذه الفعاليات لتظهر بالمظهر المشرف، معرباً عن شكره لزملائه المشرفين التربويين والإداريين في قسم النشاط ورواد النشاط في المدارس لإشرافهم المباشر على هذا البرنامج وعملهم الدؤوب لإنجاحه، وتسهيل مهام الوفود المشاركة.

يذكر أن المسابقة المسرحية تشهد في يومها الأول ثلاثة عروض مسرحية لإدارات تعليم المجمعة وتعليم الدوادمي وتعليم حفر الباطن، بحضور عدد من القيادات التعليمية ورؤساء الوفود واللجنة التحكيمية ومجموعة كبيرة من طلاب مدارس التعليم بمحافظة المجمعة