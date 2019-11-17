احدث الأخبار

مدير تعليم المجمعة يفتتح منافسات المسرح المدرسي بمشاركة 11 إدارة تعليم
منطقة الرياض
 سفيرة دولة بلجيكا تزور مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني وتطلّع على تجربته في نشر ثقافة الحوار والتعايش والاعتدال
منطقة الرياض
 طالب يطعن زميله بإحدى مدارس شرورة
أبرز المواد
 خامنئي يتحدى الشعب ويؤيد قرار رفع أسعار البنزين
أبرز المواد
 الكلية التقنية بنجران تواصل استقبال طلبات القبول لبرنامج الدبلوم الصباحي والمسائي
منطقة نجران
 خادم الحرمين الشريفين يشكر وزير العدل على الجهود في مجال التحول الرقمي
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يكرم محافظ الداير ومدير شرطة المنطقة ومساعد مدير الدفاع المدني بجازان
منطقة جازان
 أمين الشرقية يؤكد ضرورة الجودة في تطوير منظومة العمل في دعم أعمال الجودة وتعزيز حضورها بالأمانة
المنطقة الشرقية
 تعليم الشرقية يستضيفه ملتقى ” دورمكاتب التعليم في رفع مستوى التحصيل الدراسي ” غدًا الاثنين
المنطقة الشرقية
 أمير الشرقية : خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين حريصان على تعزيز منهج الوسطية والاعتدال
المنطقة الشرقية
 خادم الحرمين الشريفين يلقي الخطاب السنوي في مجلس الشورى .. الأربعاء
أبرز المواد
 امين تبوك يفتتح جسر طريق الملك فهد مع الإمام عبد الرحمن بن فيصل (ضباء)
منطقة تبوك
مدير تعليم المجمعة يفتتح منافسات المسرح المدرسي بمشاركة 11 إدارة تعليم

مدير تعليم المجمعة يفتتح منافسات المسرح المدرسي بمشاركة 11 إدارة تعليم

منطقة الرياض
سفيرة دولة بلجيكا تزور مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني وتطلّع على تجربته في نشر ثقافة الحوار والتعايش والاعتدال

سفيرة دولة بلجيكا تزور مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني وتطلّع على تجربته في نشر ثقافة الحوار والتعايش والاعتدال

منطقة الرياض
طالب يطعن زميله بإحدى مدارس شرورة

طالب يطعن زميله بإحدى مدارس شرورة

أبرز المواد
خامنئي يتحدى الشعب ويؤيد قرار رفع أسعار البنزين

خامنئي يتحدى الشعب ويؤيد قرار رفع أسعار البنزين

أبرز المواد

مدير تعليم المجمعة يفتتح منافسات المسرح المدرسي بمشاركة 11 إدارة تعليم

مدير تعليم المجمعة يفتتح منافسات المسرح المدرسي بمشاركة 11 إدارة تعليم
http://almnatiq.net/?p=799316
المناطق - الرياض

إفتتح سعادة مديرالتعليم بمحافظة  المجمعة الدكتور صالح الربيعة فعاليات المنافسات الطلابية المسرحية الوزارية للمجموعة الرابعة صباح اليوم الأحد الموافق 20/3/1441 هـ على مسرح إدارة التعليم بمحافظة المجمعة ، وذلك بحضور ممثل وزارة التعليم د.أنور أبوعباة مدير عام النشاط الطلابي بتعليم الرياض ومساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية أ/أحمد العبدالوهاب وأعضاء لجنة التحكيم ووفود 11 من إدارات التعليم المشاركة 

 وعبر سعادة مدير التعليم بمحافظة المجمعة الدكتور صالح الربيعة في كلمته في إفتتاح المنافسات عن سعادته باستضافة تعليم المجمعة لهذه الفعاليات الطلابية المسرحية، ورحب بممثل الوزارة وبرؤساء الوفود المشاركة والطلاب المشاركين في هذه الفعاليات التنافسية، موضحاً بأن مثل هذه المشاركات المسرحية لها أهدافها التربوية ورسالتها السامية التي تعزز بناء ثقافة الطلاب وتكوين شخصيهم، وتسهم في اكتشاف قدارتهم المسرحية وصقل مواهبهم.
وأشار إلى أن اجتماع هذه الوفود الطلابية في مكان واحد وعرض ما لديها من مسرحيات تربوية هادفة هو في الحقيقة فرصة للتعارف فيما بينهم وتبادل للخبرات وتعزيز للحمة الوطنية بين أبنائنا الطلاب من مختلف المناطق والمحافظات.

 

وأكد ممثل وزارة التعليم د.أنور أبوعباة مدير عام النشاط الطلابي بتعليم الرياض في كلمته أن المسرح من الوسائل المهمة جداً في إبلاغ الرسالة التربوية الهادفة، وتوجيه شخصيات الطلاب وبنائها وتعزيز القيم الإيجابية نحو السلوك الأمثل، وذلك لما للمسرح من قوة التأثير.ووجه تقديره لإدارة تعليم المجمعة لاستضافتهم لهذه الفعاليات الطلابية المسرحية، معرباً عن شكره لحفاوة الاستقبال والترحيب وحسن الإعداد والتنظيم مما كان له أجمل الأثر في نفوس الوفود المشاركة، وبما ينكعس إيجاباً على سير فعاليات هذا البرنامج الوزاري الهام.

 


من جهته ثمن رئيس قسم النشاط الطلابي بتعليم المجمعة أ/سعد الحربي  الرعاية الكريمة لحفل افتتاح البرنامج من قبل مدير التعليم ومساعده للشؤون التعليمية ممثل وزارة التعليم د.أنور أبوعباة مدير عام النشاط الطلابي بتعليم الرياض ، وعبر عن الاستعداد التام للنشاط الطلابي لهذه الفعاليات لتظهر بالمظهر المشرف، معرباً عن شكره لزملائه المشرفين التربويين والإداريين في قسم النشاط  ورواد النشاط في المدارس لإشرافهم المباشر على هذا البرنامج وعملهم الدؤوب لإنجاحه، وتسهيل مهام الوفود المشاركة.
يذكر أن المسابقة المسرحية تشهد في يومها الأول ثلاثة عروض مسرحية لإدارات تعليم المجمعة وتعليم الدوادمي وتعليم حفر الباطن، بحضور عدد من القيادات التعليمية ورؤساء الوفود واللجنة التحكيمية ومجموعة كبيرة من طلاب مدارس التعليم بمحافظة المجمعة

روابط ذات صلة

سفيرة دولة بلجيكا تزور مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني وتطلّع على تجربته في نشر ثقافة الحوار والتعايش والاعتدال

سفيرة دولة بلجيكا تزور مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني وتطلّع على تجربته في نشر ثقافة الحوار والتعايش والاعتدال
خادم الحرمين الشريفين يشكر وزير العدل على الجهود في مجال التحول الرقمي

خادم الحرمين الشريفين يشكر وزير العدل على الجهود في مجال التحول الرقمي
خادم الحرمين الشريفين يلقي الخطاب السنوي في مجلس الشورى .. الأربعاء

خادم الحرمين الشريفين يلقي الخطاب السنوي في مجلس الشورى .. الأربعاء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*