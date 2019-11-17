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إطلاق 6 مخططات جديدة في 4 مناطق لخدمة مستفيدي “سكني”

إطلاق 6 مخططات جديدة في 4 مناطق لخدمة مستفيدي “سكني”
http://almnatiq.net/?p=799323
المناطق - واس

أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان عن إضافة 6 مخططات سكنية جديدة عبر بوابته الإلكترونية، ضمن المخططات السكنية المتاحة للأراضي المجانية التي يستمر البرنامج في طرحها عبر بوابته شهريًا، ليتيح للمستفيد اختيار المخطط السكني المناسب له، داعياً المستفيدين الراغبين في الحصول على أرض مجانية إلى زيارة الموقع الإلكتروني للموقع، أو الدخول عبر الرابط https://sakani.housing.sa/plans-map.
وأوضح برنامج “سكني” في بيانٍ صحافي اليوم، أنه تم تفعيل الاختيار الإلكتروني لـ 6 مخططات جديدة موزعة على 4 مناطق توفر نحو 3028 قطعة أرض مجانية، حيث تتوزع على مناطق الرياض ومكة المكرمة والقصيم وحائل.
وتتضمن منطقة الرياض 3 مخططات توفر 1434 قطعة أرض مجانية، تشمل مخطط في محافظة حوطة بني تميم بواقع 1221 أرضا، ومخططين في محافظة مرات الأول يوفر 36 أرضاً والآخر يضم 177 أرضا ، ومخطط “درة العيون” بمحافظة عيون الجواء التابعة لمنطقة القصيم والذي يوفر 1211 قطعة أرض مجانية متاحة للحجز من قبل المواطنين إلكترونياً، بالإضافة لمخطط بمحافظة بقعاء التابعة لمنطقة حائل والذي يضم 94 قطعة أرض مجانية، ومخطط “النورس” بمحافظة
الليث التابعة لمنطقة مكة المكرمة ويوفر 289 قطعة أرض مجانية.
وبيّن البرنامج أنه أصبح بإمكان المستفيد المسجل في وزارة الإسكان زيارة البوابة الإلكترونية لموقع “سكني” ثم اختيار “نظام الحجز الإلكتروني”، ومن ثم
الضغط على خيار نوع المنتج، واختيار الأرض، عبر الموقع الإلكتروني ‏https://sakani.housing.sa، ليتوجه بعدها إلى اختيار المخطط المناسب له، واختيار قطعة الأرض، واستكمال إجراءات توقيع العقد الكترونياً.
وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم، بما يرفع من نسبة التملّك
السكني إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 -.

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