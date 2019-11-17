احدث الأخبار

الكلية التقنية للبنات بتبوك تقيم ملتقى الجودة
منطقة تبوك
 “الزكاة والدخل” تمنع بيع وتداول السجائر التي لا تحتوي على أختام ضريبية
أبرز المواد
 إطلاق 6 مخططات جديدة في 4 مناطق لخدمة مستفيدي “سكني”
أبرز المواد
 “البيئة” تتوقع استمرار نشاط الجراد الصحراوي بسبب الظروف البيئية
أبرز المواد
 مدير تعليم المجمعة يفتتح منافسات المسرح المدرسي بمشاركة 11 إدارة تعليم
منطقة الرياض
 سفيرة دولة بلجيكا تزور مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني وتطلّع على تجربته في نشر ثقافة الحوار والتعايش والاعتدال
منطقة الرياض
 طالب يطعن زميله بإحدى مدارس شرورة
أبرز المواد
 خامنئي يتحدى الشعب ويؤيد قرار رفع أسعار البنزين
أبرز المواد
 الكلية التقنية بنجران تواصل استقبال طلبات القبول لبرنامج الدبلوم الصباحي والمسائي
منطقة نجران
 خادم الحرمين الشريفين يشكر وزير العدل على الجهود في مجال التحول الرقمي
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يكرم محافظ الداير ومدير شرطة المنطقة ومساعد مدير الدفاع المدني بجازان
منطقة جازان
 أمين الشرقية يؤكد ضرورة الجودة في تطوير منظومة العمل في دعم أعمال الجودة وتعزيز حضورها بالأمانة
المنطقة الشرقية
الكلية التقنية للبنات بتبوك تقيم ملتقى الجودة

الكلية التقنية للبنات بتبوك تقيم ملتقى الجودة

منطقة تبوك
“الزكاة والدخل” تمنع بيع وتداول السجائر التي لا تحتوي على أختام ضريبية

“الزكاة والدخل” تمنع بيع وتداول السجائر التي لا تحتوي على أختام ضريبية

أبرز المواد
إطلاق 6 مخططات جديدة في 4 مناطق لخدمة مستفيدي “سكني”

إطلاق 6 مخططات جديدة في 4 مناطق لخدمة مستفيدي “سكني”

أبرز المواد
“البيئة” تتوقع استمرار نشاط الجراد الصحراوي بسبب الظروف البيئية

“البيئة” تتوقع استمرار نشاط الجراد الصحراوي بسبب الظروف البيئية

أبرز المواد

الكلية التقنية للبنات بتبوك تقيم ملتقى الجودة

الكلية التقنية للبنات بتبوك تقيم ملتقى الجودة
http://almnatiq.net/?p=799329
المناطق - تبوك
نفذت الكلية التقنية للبنات بتبوك مؤخراً ملتقى اليوم العالمي للجودة تحت شعار ” 100 عام من الجودة “.
ودشنت عميدة الكلية هيفاء الصقر الملتقى بكلمة بينت فيها أن الجودة تمنح المنظمة ومنسوباتها والمستفيدين منها درجة عالية من الأمان والمنظمة التي تسعى للالتزام بمواصفات الجودة هي محل ثقة وسمعة جيدة بين المنشآت.
بعدها ألقت منسقة ضمان الجودة خلود العطوي كلمة أبانت فيها أن الكلية التقنية للبنات بتبوك قد تبنت مبدأ جودة التدريب لتقدم تدريب تقني جاذب يحقق للمتدربات الوصول إلى درجة من الامتياز أو الاستحقاق في إتقان المهارات المطلوبة لسوق العمل.
وفي ختام الملتقى كرمت عميدة الكلية الجهات المشاركة في الملتقى وقدمت دروعاً تذكارية تثميناً لجهودهم كما كرمت منسوبات الكلية اللاتي حققن معايير التميز .
يذكر أن الملتقى قد صاحبه ورشة عمل في ” الجودة و التميز المؤسسي ” التي نفذتها إدارة تطوير الجودة وسلامة المرضى بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية.
كما تم عرض العديد من العروض التفاعلية لليوم العالمي للجودة في كافة القاعات و المعامل التدريبية و مرافق الكلية لتوعية المتدربات بأهمية الجودة وقوة تأثيرها في كافة الجوانب الحياتية .

روابط ذات صلة

امين تبوك يفتتح جسر طريق الملك فهد مع الإمام عبد الرحمن بن فيصل (ضباء)

امين تبوك يفتتح جسر طريق الملك فهد مع الإمام عبد الرحمن بن فيصل (ضباء)
الإطاحة بمهشم مركبة مواطنة في ضباء

الإطاحة بمهشم مركبة مواطنة في ضباء
أول سائحة كندية في تبوك تروي تجربتها بعد استضافتها في “منزل أسرة سعودية”

أول سائحة كندية في تبوك تروي تجربتها بعد استضافتها في “منزل أسرة سعودية”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*