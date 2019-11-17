الكلية التقنية للبنات بتبوك تقيم ملتقى الجودة

المناطق - تبوك

نفذت الكلية التقنية للبنات بتبوك مؤخراً ملتقى اليوم العالمي للجودة تحت شعار ” 100 عام من الجودة “.

ودشنت عميدة الكلية هيفاء الصقر الملتقى بكلمة بينت فيها أن الجودة تمنح المنظمة ومنسوباتها والمستفيدين منها درجة عالية من الأمان والمنظمة التي تسعى للالتزام بمواصفات الجودة هي محل ثقة وسمعة جيدة بين المنشآت.

بعدها ألقت منسقة ضمان الجودة خلود العطوي كلمة أبانت فيها أن الكلية التقنية للبنات بتبوك قد تبنت مبدأ جودة التدريب لتقدم تدريب تقني جاذب يحقق للمتدربات الوصول إلى درجة من الامتياز أو الاستحقاق في إتقان المهارات المطلوبة لسوق العمل.

وفي ختام الملتقى كرمت عميدة الكلية الجهات المشاركة في الملتقى وقدمت دروعاً تذكارية تثميناً لجهودهم كما كرمت منسوبات الكلية اللاتي حققن معايير التميز .

يذكر أن الملتقى قد صاحبه ورشة عمل في ” الجودة و التميز المؤسسي ” التي نفذتها إدارة تطوير الجودة وسلامة المرضى بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية.

كما تم عرض العديد من العروض التفاعلية لليوم العالمي للجودة في كافة القاعات و المعامل التدريبية و مرافق الكلية لتوعية المتدربات بأهمية الجودة وقوة تأثيرها في كافة الجوانب الحياتية .