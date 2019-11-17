انطلاق الملتقى التثقيفي بعد غدٍ بتنمية تبوك الأسرية

تقيم جمعية التنمية الأسرية بمنطقة تبوك الثلاثاء القادم الملتقى التثقيفي “نحو صحة نفسية أفضل” الذي يهدف إلى توعية الفتيات والأمهات بالاضطرابات النفسية الأكثر انتشارًا وفهم الأعراض وكيفية العلاج ويقام في مقر الجمعية من الساعة الخامسة وحتى التاسعة مساءً.
وأوضح المدير التنفيذي للجمعية فهد بن عياضة العنزي أن البرنامج سيتناول الفرق بين الاضطرابات النفسية والذهنية والاضطرابات النفسية الأكثر انتشار للبالغين إضافة إلى تقديم استشارات نفسية مجانية لكل فتاة وأم لمدة 10 دقائق.
وأضاف العنزي يعد البرنامج من البرامج المهمة لتحصين الأسرة وإكسابها المعرفة بالاضطرابات النفسية وتوجيه الأمهات والفتيات للجهات المناسبة لمساعدتهم في حل المشكلات النفسية سواءً للكبار أو الصغار مشيرًا إلى أن الملتقى يستهدف الأعمار من 16 وحتى 26 سنة داعيًا الراغبات في الاستفادة من الملتقى إلى المسارعة في التسجيل عبر الرابط التالي: www.osareah.org.sa .
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