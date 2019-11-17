انطلاق الملتقى التثقيفي بعد غدٍ بتنمية تبوك الأسرية

المناطق - تبوك

تقيم جمعية التنمية الأسرية بمنطقة تبوك الثلاثاء القادم الملتقى التثقيفي “نحو صحة نفسية أفضل” الذي يهدف إلى توعية الفتيات والأمهات بالاضطرابات النفسية الأكثر انتشارًا وفهم الأعراض وكيفية العلاج ويقام في مقر الجمعية من الساعة الخامسة وحتى التاسعة مساءً.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية فهد بن عياضة العنزي أن البرنامج سيتناول الفرق بين الاضطرابات النفسية والذهنية والاضطرابات النفسية الأكثر انتشار للبالغين إضافة إلى تقديم استشارات نفسية مجانية لكل فتاة وأم لمدة 10 دقائق.