الأمير سعود بن جلوي يعزي ذوي شهيدي الواجب الغامدي والسلمي

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قدّم صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة, وكيل محافظة جدة اليوم، تعازيه لذوي شهيدي الواجب فارس سعيد الغامدي، وبدر عيسى السلمي – رحمهما الله – بعد استشهادهما في الحد الجنوبي.

ونقل الأمير سعود بن جلوي خلال زيارته لمنزلي ذوي الشهيدين، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزارء وزير الدفاع – حفظهما الله – ، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، داعياً الله عز وجل أن يتقبلهم من الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم أعرب ذوو الشهيدين عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين, ولسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – ، ولسمو أمير منطقة مكة المكرمة، ولسمو محافظ جدة، ولسمو نائب أمير منطقة المكرمة، ولسمو وكيل محافظة جدة على تعازيهم ومواساتهم.