الخارجية الأميركية: النظام الإيراني يخاف من شعبه

المناطق - وكالات

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية لقناتي “العربية” و”الحدث”: إن النظام الإيراني يخاف من شعبه، واتهامات النظام الإيراني لشعبه بالعمالة “مشينة”.

يأتي ذلك فيما أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، دعم واشنطن للاحتجاجات في إيران، واصفة حكومة طهران بـ”الفاسدة”.

أورتاغوس قالت إن واشنطن تقف إلى جانب الشعب الإيراني، الذي طالت معاناته وهو يحتج على الظلم الأخير للنظام الفاسد في السلطة، حسب تعبيرها.

المتحدثة باسم الخارجية الأميركية عبرت عن إدانتها لمحاولة إغلاق شبكة الإنترنت وسط الاحتجاجات الشعبية، موجهة رسالتها للجهات المعنية عن قطع الإنترنت بالقول “دعهم يتكلمون”.

وكان مسؤول كبير في البيت الأبيض صرح، في وقت سابق الأحد، بأن بلاده لا تريد تغيير النظام في إيران، لكنها تدعم حراك الشعب.

وأضاف في حديث خاص له مع “العربية.نت” أن خيارات طهران اليوم هي الأصعب منذ عام 1979.

كما أكد على أن إيران مصدر الشر في المنطقة.

ونوّه إلى أن الضغط الاقتصادي أصبح ضغطاً سياسياً، معطياً إيران الخيار بين مستقبل زاهر أو انهيار اقتصادي كامل.

وازدادت وتيرة الاحتجاجات في إيران، أمس السبت واليوم الأحد، فيما توعدت وزارة الأمن الإيرانية المحتجين.

وزير الداخلية الإيراني، كذلك، كان قد هدد المحتجين بتحريك قوات الأمن، في إشارة للتوجه لقمع المحتجين، فيما ارتفعت حصيلة قتلى التظاهرات على رفع أسعار الوقود إلى 25 شخصاً.