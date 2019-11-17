اختام ورشة التربية الكشفية للفتيات والفتية لتمكين المرأة وتكافؤ الفرص

الرياض - مبارك الدوسري

اختتمت في الرياض ، اليوم الورشة الكشفية العربية حول التربية الكشفية للفتيات والفتية لتمكين المرأة وتكافؤ الفرص ، والتي عقدتها المنظمة الكشفية العالمية بالتعاون مع الإقليم الكشفي العربي ، ومؤسسة الوليد للإنسانية ، وجمعية الكشافة العربية السعودية.

وتضمن حفل الختام الذي حضره عضو اللجنة الكشفية العالمية السيد بيتر ، والمدير العام لتطوير الكشفية بالمنظمة الكشفية العالمية الدكتور هاني عبدالوهاب عبدالمنعم ، والأمين العام للمنظمة الكشفية العربية عمرو حمدي ، ونائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله الفهد ، مراجعة لما تم خلال الورشة ، وعرض لخطط العمل ، وتقييم للورشة ، وعرض لتوصياتها ، والقيت عدة كلمات أشاد خلالها السيد بيتر والدكتور هاني عبدالمنعم بمخرجات الورشة وتفاعل الجميع ، وباركوا الحضور المميز للمرأة السعودية في تلك الورشة ، والقى الدكتور الفهد كلمة شكر من خلالها المنظمة الكشفية العالمية عقد تلك الورشة بالمملكة ، واثنى على انطباعات المشاركين الذين يمثلون 14 دولة ، وأشار الى أهمية دور المرأة السعودية في المساهمة بدفع عجلة التنمية بما يحقق رؤية المملكة للتنمية المستدامة 2030 باعتبارها عنصر مهم من عناصر قوة المجتمع .

قام بعد ذلك السيد بيتر والدكتور هاني والسيد عمرو حمدي والدكتور الفهد بتوزيع الشهادات على المشاركين في الورشة التي بدأت يوم الجمعة الماضية .