الأميرة سما : 6 مليون مبادرة نفذها مشروع رسل السلام منذ انطلاقته

الرياض - مبارك الدوسري

أكدت سمو الأميرة سما بنت فيصل بن عبدالله آل سعود عضو مجلس إدارة الصندوق الكشفي العالمي ، على أهمية ورشة التربية الكشفية للفتيات والفتية لتمكين المرأة وتكافؤ الفرص ، التي اختتمت اليوم بالرياض ، والتي شارك فيها أعضاء من المنظمة الكشفية العالمية والعربية ، وحضرها عددٍ من القيادات الكشفية والمرشدات من 14 جمعية كشفية حول العالم .

وأشارت سمو الأميرة ، الى ان الورشة التي نظمتها المنظمة الكشفية العالمية بالتعاون مع الإقليم الكشفي العربي ، ومؤسسة الوليد للإنسانية ، وجمعية الكشافة العربية السعودية ، من شأنها تحقيق الأهداف التي أقيمت من أجلها بتمكين المرأة من خلال عرض أأفضل الاستراتيجيات والمشاريع والتجارب المتضمنة مشاركة الفتيات في الكشافة ، ووضع خطط العمل المستقبلية، وكذا الكشافة وأهداف التنمية المستدامة ، وأولوية الاندماج وتمكين الأناث .

وأوضحت سمو الأميرة سما التي تُشارك وتدعم المشروع الكشفي العالمي ” رسل السلام ” منذ انطلاقته في شهر سبتمبر عام 2011 من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ( كاوست ) أن ساعات العمل بالمشروع تجاوزت المليار واربعمائة مليون ساعة عمل منذ انطلاقته ، عبر 6357123 مبادرة لخدمة المجتمعات حول العالم .

وأشادت الأميرة سما بما تقدمه حكومة المملكة للمشروع لتحقيق أهدافه وجعل الكشافة أكثر نفعاً وتأثيراً في مجتمعاتهم .