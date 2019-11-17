شاهد: الإيرانيون يواصلون ثورتهم ضد فساد نظام “آية الله الخميني” ويحرقون مبانٍ حكومية بالقرب من طهران!

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http://almnatiq.net/?p=799376
المناطق_وكالات

تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم مقطع فيديو لمتظاهرين إيرانيين خلال إضرامهم النيران في مبانٍ حكومية في مدينة شيراز.

وأظهر المقطع العشرات من المحتجين الغاضبين من قرارات زيادة أسعار البنزين خلال إشعالهم النيران في عدد من المباني وتحطيمهم بعض الممتلكات العامة.

وكان وزير الداخلية الإيراني قد هدد المحتجين صباح اليوم في تصريحاتٍ له بقوله إن قوات الأمن ستتحرك لاستعادة الهدوء إذا ألحق المحتجون على ارتفاع أسعار البنزين أضرارًا بالممتلكات العامة أو الخاصة، مضيفاً “القوات تمارس ضبط النفس حتى الآن وتساهلت مع الاحتجاجات”.

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