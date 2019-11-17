1000 معتقل خلال يومين في انتفاضة البنزين الإيرانية

المناطق-الرياض

أفادت مصادر ٳعلامية بأن قوات الأمن الإيرانية أطلقت، اليوم الأحد، قنابل الغاز لتفريق المحتجين في ميدان الخميني في طهران، فيما امتدت الاحتجاجات إلى معظم المدن الإيرانية تحت ما سمي بـ”انتفاضة البنزين”.

وأفادت وكالة “فارس” باعتقال نحو 1000 متظاهر في إيران خلال يومين، وسط أنباء عن وقوع قتلى في صفوف المتظاهرين خلال احتجاجات اليوم.

وعلى وقع هذا التصعيد، أفادت وكالة “مهر” بمصادقة مجلس الأمن القومي الإيراني على مشروع قانون تقنين استهلاك الوقود، ودعا البرلمان في جلسة مغلقة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة والإشراف على أسعار البنزين حتى لا يتضرر الشعب، بحسب وكالة “مهر للأنباء.

وقد ازادت وتيرة الاحتجاجات وعمت مناطق واسعة شملت أكثر من 100مدينة وإقليم إيراني.