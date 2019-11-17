رئيس الهيئة العامة للطيران المدني يستقبل رئيس إدارة الطيران الفدرالي الأمريكي

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استقبل رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد الهادي بن أحمد المنصوري، في جناح هيئة الطيران المدني السعودي بمعرض دبي للطيران 2019م، رئيس إدارة الطيران الفدرالي الأمريكي استيف ديكسون، وذلك على هامش فعاليات المعرض الذي افتتحه اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ويستمر لمدة خمسة أيام.

وجرى خلال الاستقبال عرض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل التعاون بين الهيئتين وتعزيز سبل تطوير الشراكات في صناعة النقل الجوي، ورفع مستوى العمل المشترك في مجال الطيران المدني.

وأشاد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بالعلاقات والتعاون القائم بين البلدين الصديقين في مجال النقل الجوي، وفي مختلف المجالات بما يسهم في تحقيق آمال وطموحات الشعبين الصديقين.