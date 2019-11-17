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أمير الشرقية يصدر قراراً بإعادة تشكيل لجنة مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين بالمنطقة

أمير الشرقية يصدر قراراً بإعادة تشكيل لجنة مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=799393
المناطق_فهد المريخي 

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز -يحفظه الله- أمير المنطقة الشرقية قراراً بإعادة تشكيل لجنة مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين بإمارة المنطقة الشرقية، برئاسة صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية بإمارة المنطقة الشرقية.

وأوضح رئيس اللجنة الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي أن قرار سموه بإعادة تشكيل اللجنة يأتي دعماً للمشروع بالكفاءات العلمية والإدارية التي ستسهم بمشيئة الله في مواصلة النجاحات التي يحققها المشروع، بفضل الله ثم بفضل الدعم غير المحدود من سمو أمير المنطقة الشرقية، مبيناً أن المشروع سيواصل العمل على تعزيز ثقافة الخدمة المتميزة، وتفعيل مختلف الشراكات التي وقعها المشروع منذ انطلاقته قبل قرابة 10أعوام.

وتضمن قرار سمو أمير المنطقة الشرقية، تعيين محافظ الجبيل الأستاذ عبدالله بن ناصر العسكر نائباً لرئيس اللجنة، وعضوية كل من: مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، ومدير معهد الإدارة بالمنطقة الدكتور محمد باجنيد، وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل الدكتور خالد بن محمد الفلاح، والدكتورة حصة العتيبي، والمهندس عبدالرحمن المنصور رئيس المجلس السعودي للجودة سابقاً، وعضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني الدكتور صالح الحميدان، والمهندس جار الله البقعاوي كبير مهندسي أرامكو السعودية، والأستاذ عبدالعزيز المحبوب مدير جمعية إيفاء لرعاية ذوي الإعاقة، والأستاذة فوزية المريخي، والمهندس فهد الخيال، والدكتور مقبل العيدان عميد التطوير وضمان الجودة بجامعة الملك فيصل بالأحساء.

وكان مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين قد انطلق في عام 2009م، وذلك من أجل تقديم خدمة القياس الدوري لرضا المستفيدين من الخدمات الحكومية، بما يساهم في تحقيق رضاهم، وتعزيز مشاركة المستفيدين في تطوير حلول مشكلات ومعوقات تقديم خدمات متميزة في الأجهزة الحكومية بالمنطقة، عبر عدد من البرامج والمبادرات القائمة وفق أحدث تطبيقات قياس رضا المستفيدين، وذلك سعياً للمشاركة الفاعلة في تحقيق رؤية المملكة2030 ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية.

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