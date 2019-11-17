يد الوحدة تحقق الوصافة الآسيوية

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المناطق_الرياض

حقق الفريق الأول للعبة كرة اليد بنادي الوحدة السعودي المركز الثاني للبطولة الآسيوية الـ 22 للأندية أبطال الدوري، عقب خسارته في المباراة النهائي للبطولة من فريق العربي القطري بنتيجة (19-21)، في اللقاء الذي جمعهم اليوم على صالة سام شوك بكوريا الجنوبية التي احتضنت منافسات البطولة على مدى الـ 11 يوم الماضية.

وبعد نهاية المباراة تم تتويج طاقم الوحدة بكأس المركز الثاني والميداليات الفضية ، ونال حارس نادي الوحدة محمد آل سالم على جائزة أفضل حارس في البطولة، كما نال زميله بالفريق حسين الصياد (بحريني) جائزة أفضل لاعب في البطولة.

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