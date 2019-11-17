احدث الأخبار

الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يوقع مذكرة تفاهم مع المنظمة الدولية للرياضة للجميع
أبرز المواد
 جدة: ضبط أكثر من 16 مليون كيس بلاستيك مخالف للمواصفات القياسية
أبرز المواد
 “مهرجان الزهور” الأول بالقطيف يستقطب 60 ألف زائر خلال أيامه الثلاثة
أبرز المواد
 رئيس الهيئة العامة للطيران المدني يستقبل رئيس إدارة الطيران الفدرالي الأمريكي
أبرز المواد
 أمير الشرقية يصدر قراراً بإعادة تشكيل لجنة مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين بالمنطقة
أبرز المواد
 1000 معتقل خلال يومين في انتفاضة البنزين الإيرانية
أبرز المواد
 شاهد: الإيرانيون يواصلون ثورتهم ضد فساد نظام “آية الله الخميني” ويحرقون مبانٍ حكومية بالقرب من طهران!
أبرز المواد
 البرتغال تتأهل يورو 2020.. ورونالدو يسجل هدفه الدولي رقم 99
أبرز المواد
 «فان دايك» ينسحب من تشكيلة هولندا بلقاء استونيا «لأسباب شخصية»
أبرز المواد
 بعد الأسعار “الفلكية” لحفلة أحلام … شاهد قيمة تذاكر حفل راشد الماجد بالبوليفارد تصدم الجمهور
أبرز المواد
 إنجاز 79 % من مشروع بوابة المدينة المنورة الشرقية
أبرز المواد
 أمطار على محافظة جدة
أبرز المواد
الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يوقع مذكرة تفاهم مع المنظمة الدولية للرياضة للجميع

الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يوقع مذكرة تفاهم مع المنظمة الدولية للرياضة للجميع

أبرز المواد
جدة: ضبط أكثر من 16 مليون كيس بلاستيك مخالف للمواصفات القياسية

جدة: ضبط أكثر من 16 مليون كيس بلاستيك مخالف للمواصفات القياسية

أبرز المواد
“مهرجان الزهور” الأول بالقطيف يستقطب 60 ألف زائر خلال أيامه الثلاثة

“مهرجان الزهور” الأول بالقطيف يستقطب 60 ألف زائر خلال أيامه الثلاثة

أبرز المواد
رئيس الهيئة العامة للطيران المدني يستقبل رئيس إدارة الطيران الفدرالي الأمريكي

رئيس الهيئة العامة للطيران المدني يستقبل رئيس إدارة الطيران الفدرالي الأمريكي

أبرز المواد

الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يوقع مذكرة تفاهم مع المنظمة الدولية للرياضة للجميع

http://almnatiq.net/?p=799410
المناطق_الرياض

وقع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع مذكرة تفاهم مع المنظمة الدولية للرياضة للجميع على هامش المؤتمر العالمي السادس والعشرين.

حيث تم توثيق شراكة استراتيجية بين اتحاد الرياضة للجميع و المنظمة الدولية للرياضة للجميع من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع TAFISA والتي تهدف إلى التعاون نحو هدف مشترك في تعزيز الرياضة والنشاط البدني.

وقد ألقت المدير التنفيذي أ. شيماء صالح الحصيني في المؤتمر العالمي الذي أقيم في طوكيو كلمة عن هدف المملكة عبر اتحاد الرياضة للجميع في زيادة مستويات الرياضة والنشاط البدني بشكل أسبوعي إلى 40٪ أحد أهداف برنامج رؤية 2030 .

روابط ذات صلة

جدة: ضبط أكثر من 16 مليون كيس بلاستيك مخالف للمواصفات القياسية

جدة: ضبط أكثر من 16 مليون كيس بلاستيك مخالف للمواصفات القياسية
“مهرجان الزهور” الأول بالقطيف يستقطب 60 ألف زائر خلال أيامه الثلاثة

“مهرجان الزهور” الأول بالقطيف يستقطب 60 ألف زائر خلال أيامه الثلاثة
رئيس الهيئة العامة للطيران المدني يستقبل رئيس إدارة الطيران الفدرالي الأمريكي

رئيس الهيئة العامة للطيران المدني يستقبل رئيس إدارة الطيران الفدرالي الأمريكي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*