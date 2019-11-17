الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يوقع مذكرة تفاهم مع المنظمة الدولية للرياضة للجميع

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وقع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع مذكرة تفاهم مع المنظمة الدولية للرياضة للجميع على هامش المؤتمر العالمي السادس والعشرين.

حيث تم توثيق شراكة استراتيجية بين اتحاد الرياضة للجميع و المنظمة الدولية للرياضة للجميع من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع TAFISA والتي تهدف إلى التعاون نحو هدف مشترك في تعزيز الرياضة والنشاط البدني.

وقد ألقت المدير التنفيذي أ. شيماء صالح الحصيني في المؤتمر العالمي الذي أقيم في طوكيو كلمة عن هدف المملكة عبر اتحاد الرياضة للجميع في زيادة مستويات الرياضة والنشاط البدني بشكل أسبوعي إلى 40٪ أحد أهداف برنامج رؤية 2030 .