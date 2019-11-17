احدث الأخبار

أمير الحدود الشمالية يشهد توقيع مجموعة من الاتفاقيات ضمن برنامج الشراكات المجتمعية في المنطقة
أبرز المواد
 «حفظ المال العام».. خطبة الجمعة المقبلة بمختلف مناطق المملكة
أبرز المواد
 يد الوحدة تحقق الوصافة الآسيوية
أبرز المواد
 الكابتن ماجد التويجري يحقق المركز الثاني في رالي العلا نيوم لفئة UTV
أبرز المواد
 الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يوقع مذكرة تفاهم مع المنظمة الدولية للرياضة للجميع
أبرز المواد
 جدة: ضبط أكثر من 16 مليون كيس بلاستيك مخالف للمواصفات القياسية
أبرز المواد
 “مهرجان الزهور” الأول بالقطيف يستقطب 60 ألف زائر خلال أيامه الثلاثة
أبرز المواد
 رئيس الهيئة العامة للطيران المدني يستقبل رئيس إدارة الطيران الفدرالي الأمريكي
أبرز المواد
 أمير الشرقية يصدر قراراً بإعادة تشكيل لجنة مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين بالمنطقة
أبرز المواد
 1000 معتقل خلال يومين في انتفاضة البنزين الإيرانية
أبرز المواد
 شاهد: الإيرانيون يواصلون ثورتهم ضد فساد نظام “آية الله الخميني” ويحرقون مبانٍ حكومية بالقرب من طهران!
أبرز المواد
 البرتغال تتأهل يورو 2020.. ورونالدو يسجل هدفه الدولي رقم 99
أبرز المواد
أمير الحدود الشمالية يشهد توقيع مجموعة من الاتفاقيات ضمن برنامج الشراكات المجتمعية في المنطقة

أمير الحدود الشمالية يشهد توقيع مجموعة من الاتفاقيات ضمن برنامج الشراكات المجتمعية في المنطقة

أبرز المواد
«حفظ المال العام».. خطبة الجمعة المقبلة بمختلف مناطق المملكة

«حفظ المال العام».. خطبة الجمعة المقبلة بمختلف مناطق المملكة

أبرز المواد
يد الوحدة تحقق الوصافة الآسيوية

يد الوحدة تحقق الوصافة الآسيوية

أبرز المواد
الكابتن ماجد التويجري يحقق المركز الثاني في رالي العلا نيوم لفئة UTV

الكابتن ماجد التويجري يحقق المركز الثاني في رالي العلا نيوم لفئة UTV

أبرز المواد

أمير الحدود الشمالية يشهد توقيع مجموعة من الاتفاقيات ضمن برنامج الشراكات المجتمعية في المنطقة

أمير الحدود الشمالية يشهد توقيع مجموعة من الاتفاقيات ضمن برنامج الشراكات المجتمعية في المنطقة
http://almnatiq.net/?p=799419
المناطق_عرعر
شهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمقر الإمارة اليوم, توقيع مجموعة من الاتفاقيات في إطار تفعيل برنامج الشراكات المجتمعية في المنطقة .
وجاءت هذه الاتفاقيات في إطار توجيهات سمو الأمير فيصل بن خالد لرفع وتيرة التنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية في المنطقة لاسيما التي تشترك في تقديم الخدمات لفئات معينة لتحقيق أعلى مستويات التنسيق والتكامل بما يعزز جودة الخدمات ورضى المستفيدين.
وجاءت الاتفاقية الأولى بين المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة ، والمديرية العامة للسجون بالمنطقة التي تستهدف توفير الوسائل العلاجية في جميع التخصصات الطبية التي تخدم النزيل وتوفر أحدث الأجهزة الطبية لتوفير الرعاية الصحية اللازمة .
وتضمنت الاتفاقية الثانية توقيع مذكرة اتفاقية الشراكة المجتمعية بين المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة والجمعية السعودية لرعاية ضغط الدم ومثلها الدكتور صالح الشرفا .
وتستهدف تعزيز مساهمة القطاع الصحي في التنمية الصحية وتمكين الجمعيات الصحية من تقديم خدماتها الصحية بما يتوافق مع روية المملكة 2030 وتأمين الدعم الخاص من الموارد البشرية لتنفيذ بنود البرامج التوعوية والتثقيفية .
أما الاتفاقية الثالثة فكانت بين المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة وقوة عرعر ومثلها اللواء الركن خالد الخشرم .
وتهدف الاتفاقية إلى توفير الخدمات الطبية لجنودنا البواسل وتقديم الدعم في جميع المجالات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن من خلال العديد من الأنشطة التوعوية والمساهمة في توفير أحدث التحاليل المخبرية والمشاركة في خطط الطوارئ والسماح لأفراد القوة بالتبرع بالدم بشكل يومي.
في حين أشاد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بالجهود المبذولة لعقد وتنفيذ هذه الاتفاقيات لرعاية وخدمة أبناء من المنطقة ، مشدداً سموه على ضرورة وضع أهداف محدد وبناء هياكل ملائمة وجداول زمنية لتنفيذها بالشكل الفاعل، متطلعاً لملامسة نتائجها على أرض الواقع في القريب العاجل.
ودعا سموه إلى الالتزام بمبادئ ومفاهيم رؤية 2030 التي يجب أن تشكل بتوجهاتها ومستهدفاتها وبرامجها مرجعاً لكافة الخطط والأنشطة في المنطقة،منوها سموه بالدعم السخي الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لجميع المناطق والقطاعات.

روابط ذات صلة

«حفظ المال العام».. خطبة الجمعة المقبلة بمختلف مناطق المملكة

«حفظ المال العام».. خطبة الجمعة المقبلة بمختلف مناطق المملكة
يد الوحدة تحقق الوصافة الآسيوية

يد الوحدة تحقق الوصافة الآسيوية
الكابتن ماجد التويجري يحقق المركز الثاني في رالي العلا نيوم لفئة UTV

الكابتن ماجد التويجري يحقق المركز الثاني في رالي العلا نيوم لفئة UTV

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*