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حرس الحدود: إنقاذ أربعة أشخاص تعطل قاربهم في عرض البحر بينبع

حرس الحدود: إنقاذ أربعة أشخاص تعطل قاربهم في عرض البحر بينبع
http://almnatiq.net/?p=799421
المناطق_ينبع

تمكنت الدوريات البحرية التابعة لقطاع حرس الحدود في ينبع أمس، من إنقاذ أربعة أشخاص تعطل قاربهم في عرض البحر.

وأوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة بالنيابة العقيد نايف بن عبدالله العنزي، أنه ورد بلاغ لمركز القيادة والسيطرة من ربان أحد القوارب يفيد بتعطل محركاته في عرض البحر، وفور استلام البلاغ، تم تحديد موقع القارب، وتبين بأنه في أحد الشعب البحرية التابعة لقطاع حرس الحدود في ينبع، وجرى توجيه الدورية البحرية التابعة لمركز الشرم لتقديم المساعدة اللازمة، حيث تم قطر القارب وإيصاله للمرسى، والكشف على ربان القارب ومرافقيه، وتبين بأنهم بصحة جيدة، ولله الحمد.

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