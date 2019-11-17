هيئة الرياضة تحيل سعد آل مغني إلى النيابة العامة

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كشفت الهيئة العامة للرياضة اليوم الأحد عن نتائج التحقيق مع العضو السابق بنادي النصر سعد بن ثابت آل مغني وأعلنت إحالة الموضوع للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية.

وجاء بيان هيئة الرياضة على النحو التالي “إلحاقًا للبيان الصادر في تاريخ 4/11/2019 والمتضمن توجيه سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة باتخاذ الإجراءات العاجلة حيال ما جاء في تصريح العضو السابق لنادي النصر سعد بن ثابت آل مغني.

عليه تود الهيئة العامة للرياضة الإيضاح بأن الإدارة القانونية قامت بالتواصل مع العضو السابق لاستيضاح ما لديه من أدلة أو مستندات مؤيدة لما تضمنه تصريحه، وإمهاله الفترة الكافية لتقديمها – بحسب طلبه -، إلا أنه لم يقدم أي مستندٍ بهذا الخصوص. علاوة على ذلك فقد تم البحث في المخاطبات المرفوعة للهيئة ذات الصلة بالعملية الانتخابية لنادي النصر، وتبين عدم وجود أي خطابٍ أشار إلى اسمه أو حمل توقيعه، فاتضح من ذلك ومن خلال إفادته أنه بنى تصريحه على احتمالات وظنون تفتقر إلى ما يسندها.

وحيث تبدي الهيئة رفضها التام التساهل في إطلاق الاتهامات التي لا تستند إلى دليل، أو محاولة جعل التنافس الرياضي مسوّغًا لبث الاحتقان والانتصار للخلافات الشخصية بالوسائل غير المشروعة، دون مراعاة للتأثيرات التي تخلفها مثل هذه التصريحات وانعكاسها على صورة المشهد الرياضي في المملكة.

وعليه فقد تم إحالة الموضوع إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحكم الاختصاص”.