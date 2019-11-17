احدث الأخبار

تحذيرات من خطورة عمليات «الليزك».. قد تسبب هذه المضاعفات
أبرز المواد
 «الزعاق»: غداً موجة برد قاسية تجبر المواطنين على ارتداء ملابس الشتاء (فيديو)
أبرز المواد
 بدء البرنامج العلمي للملتقى العلمي الثالث للفصام بثلاث جلسات
أبرز المواد
 ضبط متسللين حاولوا الدخول إلى المملكة تخفياً
أبرز المواد
 إخماد حريق اندلع في مستودع لاكسسوارات الأبواب بحي الفيصلية
أبرز المواد
 حرس الحدود: إنقاذ أربعة أشخاص تعطل قاربهم في عرض البحر بينبع
أبرز المواد
 هيئة الرياضة تحيل سعد آل مغني إلى النيابة العامة
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يشهد توقيع مجموعة من الاتفاقيات ضمن برنامج الشراكات المجتمعية في المنطقة
أبرز المواد
 «حفظ المال العام».. خطبة الجمعة المقبلة بمختلف مناطق المملكة
أبرز المواد
 يد الوحدة تحقق الوصافة الآسيوية
أبرز المواد
 الكابتن ماجد التويجري يحقق المركز الثاني في رالي العلا نيوم لفئة UTV
أبرز المواد
 الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يوقع مذكرة تفاهم مع المنظمة الدولية للرياضة للجميع
أبرز المواد
تحذيرات من خطورة عمليات «الليزك».. قد تسبب هذه المضاعفات

تحذيرات من خطورة عمليات «الليزك».. قد تسبب هذه المضاعفات

أبرز المواد
«الزعاق»: غداً موجة برد قاسية تجبر المواطنين على ارتداء ملابس الشتاء (فيديو)

«الزعاق»: غداً موجة برد قاسية تجبر المواطنين على ارتداء ملابس الشتاء (فيديو)

أبرز المواد
بدء البرنامج العلمي للملتقى العلمي الثالث للفصام بثلاث جلسات

بدء البرنامج العلمي للملتقى العلمي الثالث للفصام بثلاث جلسات

أبرز المواد
ضبط متسللين حاولوا الدخول إلى المملكة تخفياً

ضبط متسللين حاولوا الدخول إلى المملكة تخفياً

أبرز المواد

تحذيرات من خطورة عمليات «الليزك».. قد تسبب هذه المضاعفات

تحذيرات من خطورة عمليات «الليزك».. قد تسبب هذه المضاعفات
http://almnatiq.net/?p=799438
المناطق_متابعات

نبه مسؤول سابق في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إلى خطورة عمليات “الليزك” التي يخضع لها الكثيرون لتصحيح بصرهم، داعيا إلى وقف هذه الجراحات نهائيا، رغم أنه كان أحد من صوتوا بالموافقة عليها في تسعينيات القرن الماضي.

وقال موريس واكسلر، وهو مستشار متقاعد من إدارة الأغذية والدواء: “لقد تجاهلنا بشكل أساسي البيانات المتعلقة بتشوهات الرؤية التي استمرت لسنوات، أعدت فحص الوثائق وقلت إن هذا ليس جيدا”.

ورغم أن دراسة استقصائية أجرتها إدارة الأغذية والعقاقير وجدت أن أكثر من 95 بالمائة من المرضى الذين خضعوا للجراحة، كانوا راضين عن نتائج العملية التي وافق عليها المسؤولون الفدراليون عام 1998، فإن آخرين عانوا مضاعفات خطيرة.

وقدّر واكسلر نسبة من تعرضوا للمضاعفات بعد الليزك، بين 10 و30 بالمائة، حسبما ذكر موقع “سي بي إس” الأمريكي.

وتستخدم جراحة الليزك، نوعا خاصا من الليزر، لإعادة تشكيل القرنية لتحسين “قوة تركيز العين”، وفقا لإدارة الأغذية والعقاقير.

وتشير وكالة الصحة الفدرالية على موقعها الإلكتروني، إلى المخاطر والمضاعفات الصحية التي قد يتعرض لها من يخضعون للجراحة، ومن بينها فقدان البصر، ورؤية وهج أو هالات، والرؤية المزدوجة، بالإضافة إلى متلازمة العين الجافة الشديدة.

وفضلا عن تلك المخاطر، فإن إدارة الأغذية والعقاقير أشارت إلى أنه “لا توجد بيانات طويلة المدى متاحة حول هذه العملية”، مما يعني أن سلامة وفعالية جراحة الليزك على المدى الطويل غير معروفة.

وشدد واكسلر، على أنه “يجب حظر الإجراء تماما”، قائلا: “لا يوجد شيء خاطئ في عيون الشخص الذي يذهب للحصول على الليزك. لديهم عيون صحية، ويمكنهم شراء النظارات”.

روابط ذات صلة

«الزعاق»: غداً موجة برد قاسية تجبر المواطنين على ارتداء ملابس الشتاء (فيديو)

«الزعاق»: غداً موجة برد قاسية تجبر المواطنين على ارتداء ملابس الشتاء (فيديو)
بدء البرنامج العلمي للملتقى العلمي الثالث للفصام بثلاث جلسات

بدء البرنامج العلمي للملتقى العلمي الثالث للفصام بثلاث جلسات
ضبط متسللين حاولوا الدخول إلى المملكة تخفياً

ضبط متسللين حاولوا الدخول إلى المملكة تخفياً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*