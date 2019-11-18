فريق الصقور السعودية يشارك بمعرض دبي الدولي للطيران

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شارك فريق الصقور السعودية للاستعراضات الجوية في معرض دبي الدولي للطيران 2019 الذي يستضيفه “مطار آل مكتوم الدولي” خلال الفترة بين 17 إلى 21 نوفمبر الجاري بـ7طائرات من نوع “هوك” بكامل طواقمها الجوية والفنية.

ويسعى الفريق من خلال تلك المشاركة إلى إبراز التطور والاحترافية العالية التي بلغها طيارو القوات الجوية الملكية السعودية.

ويستخدم الفريق طائرة “الهوك” بريطانية الصنع التي تستخدم لتدريب الطيارين المقاتلين قبل انضمامهم للأسراب المقاتلة، وتعتبر من أفضل الطائرات في العالم للقيام بهذه المهمة، نظراً لحجمها المناسب وخفة حركتها، وعُدلت داخلياً وخارجياً لتناسب مهمة العروض الجوية، كما طُليت باللونين الأخضر والأبيض تيمناً بألوان علم المملكة.