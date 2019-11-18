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زوجته أغضبته.. فسكب عليها زيتا مغليا أثناء نومها !

زوجته أغضبته.. فسكب عليها زيتا مغليا أثناء نومها !
http://almnatiq.net/?p=799466
المناطق - وكالات

اعتقلت مصالح الشرطة بمدينة فاس في المغرب، رجلا بعدما أثبتت إقدامه على صب الزيت المغلي على زوجته أثناء نومها. ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، ظل البحث جاريا عن الزوج الذي هرب، فور تنفيذ جريمته التي نتجت عن شجار مع الزوجة على تكاليف المعيشة، بينما استغل الجاني فترة نومها في غرفتها، وقام بغلي كمية من زيت الزيتون إلى أن ارتفعت حرارتها، ثم صبها على وجهها وبعض أطرافها. وتقول مصادر محلية إن الزيت المغلي تسبب في حروق خطيرة.

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