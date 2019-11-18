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تنديد أمريكي باستخدام إيران للقوة الفتاكة ضد المتظاهرين السلميين

تنديد أمريكي باستخدام إيران للقوة الفتاكة ضد المتظاهرين السلميين
http://almnatiq.net/?p=799481
المناطق - وكالات

ندد البيت الأبيض باستخدام السلطات الإيرانية “القوة الفتاكة” ضد المتظاهرين السلميين.
واستنكر البيت الأبيض في بيان اليوم القيود التي فرضتها السلطة الإيرانية على الاتصالات والإنترنت في البلاد، مؤكدًا على وقوف الولايات المتحدة بجانب الشعب الإيراني في تظاهراته السلمية ضد النظام.
من جانبها أكدت الخارجية الأميركية في بيان منفصل وقوفها إلى جانب تظاهرات الشعب الإيراني، التي عمت أكثر من 50 مدينة في جميع أنحاء إيران حتى الآن.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس عبر تغريدة نشرتها على حسابها “بتويتر” اليوم إن ” إيران لا تنفق مليارت الدولارات على بناء المدارس أو المستشفيات، وإنما تمول وكلاءها من الإرهابين في الشرق الأوسط”.

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