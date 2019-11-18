1200 سيارة معدلة ونادرة للبيع بموسم الرياض

كشف تُركي آل لشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن مفاجأة للمرة الأولى لجمهور ”موسم الرياض“ .

وأكد ”آل الشيخ“ أنه حصل على موافقة سمو الأمير ولي العهد محمد بن سلمان، وجميع التراخيص الرسمية لبيع 1200 سيارة على هامش معرض السيارات في ”موسم الرياض“.

وقال تركي آل الشيخ، في تغريدة له عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”‏بعد الحصول على الموافقات الرسمية ولأول مرة في السعودية وبشكل استثنائي، 1200 سيارة معدلة وكلاسيكية ونادرة في معرض السيارات بموسم الرياض وتستطيع شراءها وتسجيلها في المعرض مباشرة، أشكر مولاي وسيدي ولي العهد“.