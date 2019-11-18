برعاية وزير الداخلية.. تخريج 546 فردا بمكافحة المخدرات

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تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، تحتفل المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اليوم، بحضور المدير العام لمكافحة المخدرات اللواء أحمد بن سعدي الزهراني، بتخريج دورة الفرد الأساسي 19 البالغ عددهم 546 فردا، وذلك بعد تلقيهم التدريبات النظرية والميدانية لتأهيلهم على أداء مهامهم الأمنية في مكافحة تهريب وترويج المخدرات بكفاءة عالية. وسيشهد الحفل تنفيذ فرضيات ميدانية تبرز إتقان الخريجين المهارات الميدانية التي تلقوها خلال تدريبهم في المعهد.