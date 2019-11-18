إيقاف عنصرين مواليين لتنظيم داعش الإرهابي في المغرب

إيقاف عنصرين مواليين لتنظيم داعش الإرهابي في المغرب

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إيقاف عنصرين مواليين لتنظيم داعش الإرهابي في المغرب

إيقاف عنصرين مواليين لتنظيم داعش الإرهابي في المغرب
http://almnatiq.net/?p=799502
المناطق - واس

أوقفت القوات الأمنية المغربية اليوم عنصرين مواليين لما يسمى تنظيم داعش الإرهابي ينشطان في العاصمة المغربية الرباط، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب.
وأفاد بيان صادر اليوم عن القوات الأمنية المغربية بأن العنصرين كانا منخرطين في الأجندة التخريبية للتنظيم الإرهابي في أعمال الدعاية لصالح التنظيم الإرهابي، مؤكدة أن التحريات الأمنية أثبتت أنهما كانا بصدد الإعداد والتحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية بالمغرب.
وأضاف المصدر أنه سيتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما لإجراء التحقيق والكشف عن ظروف وملابسات تورطهما في الإعداد والتحضير لأعمال إرهابية.

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