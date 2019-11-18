طريف تسجل أقل درجة حرارة في ⁧‫المملكة‬⁩ بواقع ٣ْ درجات

سجلت محافظة طريف التابعه لمنطقة الحدود الشماليه صباح اليوم الاثنين ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ أقل درجة حرارة في المملكة العربية السعودية بتسجيلها ٣درجات مئوية .
حيث ذكر أ. د . عبدالله المسند استاذ المناخ بجامعة القصيم في وقت سابق أن كتلة هوائية قارية شمالية باردة تتسلل ناحية الأجواء الشمالية السعودية وتُخفض درجة الحرارة بشكل كبير وتزحف جنوباً خلال الايام القادمهوشدتها ستكون الأربعاء والخميس، ومتوقع أن تبلغ درجة الحرارة الصغرى في الرياض 6 درجات، وفي طريف أقل من 5 درجات
متوقع أن يتشكل الصقيع على أجزاء من المناطق الشمالية قُبيل نهاية الأسبوع، وعليه نهيب بالمزارعين أخذ حيطتهم والله الحافظ.
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