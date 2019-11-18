طريف تسجل أقل درجة حرارة في ⁧‫المملكة‬⁩ بواقع ٣ْ درجات

المناطق- خالد الضبيبي

سجلت محافظة طريف التابعه لمنطقة الحدود الشماليه صباح اليوم الاثنين ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ أقل درجة حرارة في المملكة العربية السعودية بتسجيلها ٣درجات مئوية .

حيث ذكر أ. د . عبدالله المسند استاذ المناخ بجامعة القصيم في وقت سابق أن كتلة هوائية قارية شمالية باردة تتسلل ناحية الأجواء الشمالية ‫السعودية‬⁩ وتُخفض درجة الحرارة بشكل كبير وتزحف جنوباً خلال الايام القادمه‏وشدتها ستكون الأربعاء والخميس، ومتوقع أن تبلغ درجة الحرارة الصغرى في ⁧‫الرياض‬⁩ 6 درجات، وفي ⁧‫طريف‬⁩ أقل من 5 درجات

متوقع أن يتشكل ⁧‫الصقيع‬⁩ على أجزاء من المناطق الشمالية قُبيل نهاية الأسبوع، وعليه نهيب بالمزارعين أخذ حيطتهم والله الحافظ.