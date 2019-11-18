صحيفة أميركية تنشر تقارير مسربة عن مخطط إيران لتوسيع نفوذها

المناطق - الرياض

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” NewYork Times الأميركية، الأحد، عن تقارير استخباراتية إيرانية مسربة عن مخطط إيران للنفوذ الإقليمي.

وقالت الصحيفة إن التقارير الإيرانية المسربة تؤكد زيارة قائد فيلق القدس قاسم سليماني للعراق لدعم رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، مؤكدة أن الوجود الإيراني لم يغب عن مطار بغداد.

وأضافت الصحيفة أن جواسيس إيران بمطار بغداد راقبوا الجنود الأميركيين ورحلات التحالف الدولي لمحاربة “داعش”.

وأشارت الصحيفة إلى أن سفراء إيران في لبنان وسوريا والعراق من الرتب العليا للحرس الثوري، مؤكدة أن مسؤولين عراقيين سياسيين وأمنيين وعسكريين أقاموا علاقات سرية مع إيران.