ترمب يدعو زعيم كوريا الشمالية إلى إبرام اتفاق

ترمب يدعو زعيم كوريا الشمالية إلى إبرام اتفاق

أبرز المواد
هيئة المواصفات تلزم التجار بتسجيل منتجات جديدة في منصة سابر الإلكترونية

هيئة المواصفات تلزم التجار بتسجيل منتجات جديدة في منصة سابر الإلكترونية

أبرز المواد
الأرصاد تنبه من سحب رعدية وأمطار على نجران والمدينة المنورة

الأرصاد تنبه من سحب رعدية وأمطار على نجران والمدينة المنورة

أبرز المواد
صحيفة أميركية تنشر تقارير مسربة عن مخطط إيران لتوسيع نفوذها

صحيفة أميركية تنشر تقارير مسربة عن مخطط إيران لتوسيع نفوذها

أبرز المواد

صحيفة أميركية تنشر تقارير مسربة عن مخطط إيران لتوسيع نفوذها

صحيفة أميركية تنشر تقارير مسربة عن مخطط إيران لتوسيع نفوذها
http://almnatiq.net/?p=799511
المناطق - الرياض

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” NewYork Times الأميركية، الأحد، عن تقارير استخباراتية إيرانية مسربة عن مخطط إيران للنفوذ الإقليمي.

وقالت الصحيفة إن التقارير الإيرانية المسربة تؤكد زيارة قائد فيلق القدس قاسم سليماني للعراق لدعم رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، مؤكدة أن الوجود الإيراني لم يغب عن مطار بغداد.

وأضافت الصحيفة أن جواسيس إيران بمطار بغداد راقبوا الجنود الأميركيين ورحلات التحالف الدولي لمحاربة “داعش”.

وأشارت الصحيفة إلى أن سفراء إيران في لبنان وسوريا والعراق من الرتب العليا للحرس الثوري، مؤكدة أن مسؤولين عراقيين سياسيين وأمنيين وعسكريين أقاموا علاقات سرية مع إيران.

روابط ذات صلة

ترمب يدعو زعيم كوريا الشمالية إلى إبرام اتفاق

ترمب يدعو زعيم كوريا الشمالية إلى إبرام اتفاق
هيئة المواصفات تلزم التجار بتسجيل منتجات جديدة في منصة سابر الإلكترونية

هيئة المواصفات تلزم التجار بتسجيل منتجات جديدة في منصة سابر الإلكترونية
الأرصاد تنبه من سحب رعدية وأمطار على نجران والمدينة المنورة

الأرصاد تنبه من سحب رعدية وأمطار على نجران والمدينة المنورة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*