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مريم رجوي: النظام الإيراني يتوهم أنه سيوقف المظاهرات بالقتل

مريم رجوي: النظام الإيراني يتوهم أنه سيوقف المظاهرات بالقتل
http://almnatiq.net/?p=799526
المناطق - الرياض

قالت مريم رجوي زعيمة المعارضة الإيرانية، أمس الأحد، خلال لقائها الجنرال جيمز جونز مستشار الأمن القومي السابق القائد السابق للمجلس الأعلى لحلف الناتو، بمقر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في ألبانيا إن الشعب يقاوم قمع نظام طهران، الذي توهم أنه يمكنه قمع الانتفاضة الشعبية عن طريق القتل.
وأشارت رجوي إلى قوة المظاهرات العارمة للشعب الإيراني المستمرة منذ 4 أيام، مؤكدة أن “الأرض باتت تهتز تحت أقدام الملالي”.
وألمحت إلى أن “النظام يتصور عبثا أنه يستطيع بالقتل والاعتقال إيقاف عجلة المظاهرات، لقد عقد الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية العزم على الإطاحة بهذا النظام وإقامة السلام والديمقراطية والسلطة الشعبية في إيران”.
ودعت المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، إلى دعم مطالب الشعب الإيراني بإسقاط هذا النظام وتحقيق الحرية والديمقراطية في إيران.
واندلعت مظاهرات عارمة ضد غلاء مفاجئ في سعر البنزين منذ الجمعة الماضي، بمدن إيرانية مختلفة بينها مشهد، وخوزستان، والأحواز، وخرمشهر، وبهبهان، واتسعت تدريجيا في مناطق أخرى داخل البلاد.
وأظهرت مقاطع مصورة عبر شبكات التواصل الاجتماعي أن المتظاهرين هتفوا بالموت للمرشد الإيراني علي خامنئي في نحو 70 مدينة إيرانية، إلى جانب إطلاق عناصر الأمن الرصاص الحي في وجه المتظاهرين.

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