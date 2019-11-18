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قريبا ..استخدام طائرات الدرونز في توثيق الحوادث
http://almnatiq.net/?p=799529
المناطق - الرياض

أوضح الرئيس التنفيذي لشركة ” نجم ” محمد السليمان، أن القيمة الإجمالية للحوادث المشبوهة بلغت أكثر من 250 مليون ريال؛ لافتًا إلى أنه على مدى 12 شهرا اكتشفت الشركة أكثر من 25 ألف حالة احتيال.

وقال ” السليمان ” خلال توقيعه اتفاقية تعاون مع ” ساعد ” الإماراتية، أنه تم إثبات 4500 حالة منها بقيمة تتجاوز 50 مليون ريال، كما أنه سيتم استخدام طائرات الدرونز في توثيق الحوادث فور إقرار الأنظمة التي تسمح بذلك، متوقعا أن يتم ذلك خلال 18 شهرا.

وفي السياق نفسه، أشار محمد السليمان إلى أن أرباح قطاع التأمين خلال عام 2018 بلغت 500 مليون ريال، أغلبها في قطاع التأمين الصحي وليس المركبات.

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