قوات الأمن الخاصة برئاسة أمن الدولة تستقبل طلبات توظيف عبر موقع أبشر توظيف

المناطق - الرياض

تبدأ قوات الأمن الخاصة برئاسة أمن الدولة عبر موقع أبشر توظيف، اليوم الاثنين، استقبال طلبات التقديم على وظائف الأمن الخاصة، والالتحاق بالخدمة العسكرية للرتب (رقيب، وكيل رقيب، جندي أول).

وأوضحت رئاسة أمن الدولة عبر إدارة قوات الأمن الخاصة موعد القبول خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 1441/3/21هـ الساعة العاشرة صباحاً وحتى يوم الخميس الموافق 1441/3/24هـ الساعة العاشرة صباحاً، وفق الشروط والمؤهلات التي سنذكرها لكم أدناه

المؤهلات المطلوبة للتقديم في وظائف قوات الأمن الخاصة رقيب، وكيل رقيب، جندي أول :

الرتبة المؤهلات المطلوبة رقيب أمن شهادة البكالوريوس في التخصصات (هندسة شبكات حاسب، علوم حاسب، أمن معلومات، قانون، لغة إنجليزية، إدارة مالية، نظم معلومات إدارية، محاسبة، إحصاء) وكيل رقيب أمن الشهادة الجامعية المتوسطة في التخصصات (تقنية المعلومات، محاسبة، سكرتير تنفيذي، إلكترونيات، اتصالات، ميكانيكا سيارات، إدارة مالية) جندي أول أمن شهادة الدبلوم سنة إلى سنتين في التخصصات (شبكات حاسب، محاسبة، رقابة مالية، إدارة موارد بشرية، برمجة حاسب، سكرتير تنفيذي، دعم فني، الكترونيات وتحكم آلي، تبريد وتكييف، اتصالات) شروط التقديم على وظائف قوات الأمن الخاصة :

على أن تتوفر بالمتقدم الشروط التالية:-

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثني من نشاء مع والدية أثناء خدمتهم في خارج المملكة

أن لا يقل عمر المتقدم عن (17) سنه ولا يزيد عن (30) سنة

أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة

أن لا يقل طول المتقدم عن (170سم)

أن لا يكون متزوج من غير سعودية

أن لا تكون له خدمة سابقه بأي جهة حكومية

حصوله على المؤهل الدراسي المطلوب

أن يكون نوع الدراسة انتظام

أن يكون لائقاً طبياً وغير مصاب بالصرع أو الأمراض النفسية

تحري الدقة والتأكد من صحة المدخلات قبل تقديم الطلب علما بأنه سيتم استبعاد جميع الطلبات غير الصحيحة

ضرورة طباعة طلب الوظيفة الإلكتروني والاحتفاظ بنسخه منه.