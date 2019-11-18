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الكشف عن أول طائرة سباق كهربائية خلال معرض دبي للطيران
http://almnatiq.net/?p=799541
المناطق - الرياض

كشف سباق للطائرات تحت رعاية شركة إيرباص عن طائرة رياضية تعمل بالكهرباء وُصفت بأنها الأولى من نوعها في العالم، فيما تسعى شركة تصنيع الطائرات الأوروبية الكبيرة إلى تعزيز تكنولوجيا الطيران الصديقة للبيئة.

ووفقا لرويترز تعمل شركات من بينها شركة أوبر تكنولوجيز الأمريكية لخدمات نقل الركاب لابتكار سيارات طائرة تعمل بالكهرباء وسط مخاوف متزايدة من التأثير البيئي للنقل الجوي الذي يعتمد على الوقود الأحفوري.

وأعلنت شركة بوينج المنافسة لإيرباص الشهر الماضي عن شراكة مع العلامة التجارية الرياضية بورشه التابعة لفولكسفاجن من أجل تطوير تصور لمركبة كهربائية طائرة يمكنها نقل الركاب في المدن.

وأعلن سباق (إير ريس إي) أن شركة كوندور أفياشين، ومقرها بريطانيا، ستتولى تصنيع طائرة السباق التي أُطلق عليها اسم (وايت لايتنينج) وكُشف عنها النقاب خلال معرض دبي للطيران.

وتعمل الطائرة بمحرك كهربائي يمكنها من التحليق بسرعة حوالي 482 كيلومترا في الساعة في مضمار طوله خمسة كيلومترات على ارتفاع عشرة أمتار فقط عن الأرض.

وقال جيف ووكمان الرئيس التنفيذي للسباق ”ستقدم مجموعة السباق فرصة لاختبار الابتكار وتسريع الخطى باتجاه السفر التجاري بالكهرباء“.

وقالت الشركة إن بطاريات ليثيوم مثبتة تحت بدن الطائرة ستمدها بالطاقة اللازمة للطيران لمدة خمس دقائق بسرعة شديدة خلال سباق وحوالي عشر دقائق احتياطية بسرعة منخفضة.

ويهدف سباق (إير ريس إي) إلى أن يصبح أول سباق للطائرات الكهربائية في العالم عندما يطلق أولى منافساته الدولية في عام 2020. ومن المتوقع أن يعلن هذا الأسبوع عن أسماء أول ثمانية فرق لخوض سباقه الأول.

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