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“العمل” تدرس توطين الأسواق المركزية للخضار والفواكه في جميع مناطق المملكة

“العمل” تدرس توطين الأسواق المركزية للخضار والفواكه في جميع مناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=799544
المناطق - الرياض

كشف مصدر مسؤول في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن دراسة لتوطين الأسواق المركزية للخضار والفواكه في جميع مناطق المملكة، وذلك سعيا لتحقيق رؤية 2030 وفتح المجال للمواطنين في خوض التجارة بالقطاع، مشيرًا إلى أن الوزارة بمشاركة بعض الجهات الحكومية رصدت القطاعات التي يمكن سعودتها.

ووفقا  لـ «اليوم» شهد السوق المركزي للخضار والفواكه بالدمام والذي افتتح قبل أسبوعين ارتفاعًا في أسعار المعروضات بنسبة 20 % حسب ما أكده مستهلكون في السوق، مشيرين إلى أن السعوديين الذين يعملون في السوق قليلون وسط سيطرة للعمالة الوافدة.

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