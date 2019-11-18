منشآت تطلق بوابة التمويل للجمع بين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت والجهات التمويلية

المناطق - الرياض

نيابة عن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أطلق وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال ومعالي نائب وزير التجارة والاستثمار، مبادرة بوابة التمويل، وذلك خلال فعاليات الملتقى السعودي للشركات الناشئة، الذي أختتم أعماله أمس الأول في مقر شركة معرض الظهران الدولي “إكسبو” بالدمام.

وتعد بوابة التمويل التي أنشأتها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” منصة تجمع بين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الباحثين عن التمويل والجهات التمويلية من بنوك وشركات تمويل، إذ بلغ عدد الجهات التمويلية المشاركة في البوابة 20 جهة حتى الآن، ويمكن لمن يرغب الاستفادة من المنصة الدخول للموقع الرسمي للبوابة https://tamweel.monshaat.gov.sa كما ترتبط هذه البوابة بجهات حكومية وخاصة لتوفير متطلبات الحصول على التمويل.

ويأتي هذا ضمن جهود “منشآت” في خفض تكاليف التمويل على رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوفير الوقت والجهد للحصول على التمويل للمنشآت من مختلف مناطق المملكة، وسد الفجوات التمويلية بتوفير حلول تمويلية متنوعة في بوابة واحدة.

يذكر أن الملتقى السعودي للشركات الناشئة الذي نظمته “منشآت” وأختتم أعماله وسط حضور العديد من الزوار والشباب الراغبين بمشاركة أفكارهم ومشاريعهم والاستفادة من الورش والجلسات الاستشارية التي قدمت خلال الملتقى.