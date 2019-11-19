أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل المواطنين في جلسته المسائية

أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل المواطنين في جلسته المسائية

منطقة الحدود الشمالية
مقتل ثلاثة أشخاص بإطلاق نار في ولاية أوكلاهوما الأمريكية

مقتل ثلاثة أشخاص بإطلاق نار في ولاية أوكلاهوما الأمريكية

أبرز المواد
قلق أممي إزاء تطور الاحتجاجات في إيران

قلق أممي إزاء تطور الاحتجاجات في إيران

أبرز المواد
“آل الشيخ”: “موسم الرياض” حقق أرقاماً قياسية حتى الآن

“آل الشيخ”: “موسم الرياض” حقق أرقاماً قياسية حتى الآن

أبرز المواد

“جوجل” يضيف خاصية جديدة للمساعدة في النطق الصحيح للكلمات

“جوجل” يضيف خاصية جديدة للمساعدة في النطق الصحيح للكلمات
http://almnatiq.net/?p=799554
المناطق - وكالات

أضاف محرك “جوجل” للبحث على الإنترنت خاصية جديدة تساعد المستخدمين في البحث عن النطق الصحيح للكلمات. والخاصية الجديدة تقوم ليس بنطق الكلمة بالطريق الصحيحة، وإنما تتيح للمستخدم أن يكرر نطق الكلمة، مع الحصول على تقييم فوري لمدى سلامة النطق على نفس صفحة نتيجة البحث.
وأشار موقع “تك كرانش” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن هذه الخاصية ستكون مفيدة جدا لمن يتعلمون لغة أجنبية بشكل خاص، مضيفا أن هذه الخاصية تعتمد بشكل رئيسي على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أو التعلم الآلي، حيث تقوم أدوات التعرف الصوتي في جوجل بمعالجة التسجيل الصوتي وتفصله إلى أصوات منفردة ثم تقارن نطق هذا التسجيل الخاص بالمستخدم مع الطريقة التي ينطق بها الخبراء نفس الكلمات.
وإلى جانب هذه الخاصية، أضاف محرك بحث جوجل المزيد من الصور التوضيحية إلى قاموسه ووظائف الترجمة. وهذه الخصائص متاحة حتى الآن باللغة الإنجليزية فقط وتستخدم فقط مع الأسماء وليس الأفعال، حيث، مازال من الصعب العثور على الصورة أو الرسم الصحيح لتوضيح الأفعال.
وقالت شركة جوجل أثناء الإعلان عن الخاصية الجديدة إن “التقدم في مجال التعرف على الكلمات والتعلم الآلي يمكن أن يحسن الطريقة التي نتعلم بها اللغات … نأمل أن توفر لك الخصائص الجديدة طريقة مبتكرة وأكثر فعالية لنطق ورؤية وتذكر الكلمات الجديدة. نعتزم توفير هذه الخصائص في المزيد من اللغات واللهجات والمناطق في المستقبل”.

روابط ذات صلة

مقتل ثلاثة أشخاص بإطلاق نار في ولاية أوكلاهوما الأمريكية

مقتل ثلاثة أشخاص بإطلاق نار في ولاية أوكلاهوما الأمريكية
قلق أممي إزاء تطور الاحتجاجات في إيران

قلق أممي إزاء تطور الاحتجاجات في إيران
“آل الشيخ”: “موسم الرياض” حقق أرقاماً قياسية حتى الآن

“آل الشيخ”: “موسم الرياض” حقق أرقاماً قياسية حتى الآن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*