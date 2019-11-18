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“الحبوب” ترسي مليون طن من الشعير تمثل الدفعة الأخيرة من 2019

“الحبوب” ترسي مليون طن من الشعير تمثل الدفعة الأخيرة من 2019
http://almnatiq.net/?p=799571
المناطق - الرياض

أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية استيراد كمية 1.020.000 طن من الشعير موزعة على مناشئ “الاتحاد الاوروبي واستراليا والبحر الاسود وأمريكا الجنوبية والشمالية باستثناء كندا” التي تمثل الدفعة السادسة والأخيرة لكميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام 2019.

وأوضح المهندس أحمد الفارس محافظ المؤسسة في تصريح له اليوم أنه تم دعوة عدد 24 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة تقدمت منها 21 شركة للمنافسة على توريد الكميات المطروحة وتمت الترسية على عدد 6 شركات تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة وتوزعت الشحنات على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر بواقع 13 شحنة كميتها 780.000 طن وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع 4 شحنات كميتها 240.000 طن وذلك للتوريد خلال الفترة فبراير – مارس 2020.

وأفاد أن ترسية الدفعة السادسة والأخيرة من الشعير المستورد هذا العام يأتي في إطار تلبية الطلب المحلي والمحافظة على المخزونات الاستراتيجية. مشيرا إلى أنه بترسية هذه الدفعة بلغ إجمالي تعاقدات المؤسسة لهذا العام نحو 5.3 مليون طن ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية والمناشئ لمناقصات المؤسسة من خلال (موقعها الإلكتروني).

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