اليابان تكشف عن السيارة الأسرع في العالم و بـ 3.2 مليون دولار

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كشفت شركة يابانية عما قالت إنها أسرع سيارة في العالم من ناحية التسارع في معرض دبي للسيارات. وأوضحت أسبارك اليابانية أن السيارة الجديدة التي أطلقت عليها اسم “البومة” كهربائية بالكامل بحسب “سكاي نيوز”.

ويمكن أن تصل سرعة “السيارة البومة” إلى 96 كيلومترا في خلال ثانية و 69 جزءا من الثانية بحسب الشركة المصنعة. وبهذا الرقم تتفوق على منافسيها مثل ريماك وتيسلا إذ تستغرق الأولى 1.85 ثانية والثانية 1.90 على التوالي.

وجرى الكشف عن البومة للمرة الأولى كنموذج أولي في 2017 لكن النسخة الجاهزة للبيع عرضت معرض السيارات في دبي الذي اختتم أعماله السبت. وتبلغ سرعة السيارة اليابانية الجديدة 250 ميلا في الساعة أي ما يعادل 402 كيلومترات في الساعة. وهذا يجعلها واحدة من أسرع السيارات في العالم التي يمكنها قانونا أن تسير في الشوارع خلافا للسيارات السريعة التي تسير فقط في الحلبات.

وقال رئيس شركةأسبارك ماسانوري يوشيدا لمجلة “توب غير” إن الشركة تسعى من أجل تحطيم الرقم القياسي لسرعة السيارات أثناء الاختبار في حلبة نوربورغرينغ في ألمانيا خلال مارس 2020. والسيارة الجديدة مزودة ببطارية أيون ليثيوم، تولد قوة قدرتها 2012 حصانا ويمكن شحن البطارية خلال 80 دقيقة. أما سعر السيارة المتوقع فيصل إلى نحو 3.2 مليون دولار.