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“آبل نيوز بلس” تفشل في جذب أعداد كبيرة من القراء

“آبل نيوز بلس” تفشل في جذب أعداد كبيرة من القراء
http://almnatiq.net/?p=799578
المناطق - الرياض

أشار تقرير إعلامي إلى أن خدمة “آبل نيوز بلس” الإخبارية التي أطلقتها شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة “آبل” في مارس الماضي باشتراك شهري قدره 9.99 دولار، فقدت زخم البداية.
كانت التقارير قد أشارت إلى أن خدمة “آبل نيوز بلس” جذبت أكثر من 200 ألف مشترك خلال الأيام الأولى لإطلاقها، كجزء من عدة خدمات جديدة كانت آبل قد أعلنت عنها في وقت سابق من العام الحالي. وقالت آبل إن الهدف من هذه الخدمات هو توسيع نطاق عملها بحيث لا يقتصر على بيع الأجهزة الإلكترونية مثل هواتف آيفون الذكية والكمبيوتر اللوحي آيباد وآبل ووتش وأير بود.
وأشار موقع سي نت دوت كوم إلى أن آبل تتيح حاليا مشاهدة البرامج التلفزيونية والأفلام الوثائقية والنجوم الكبار مثل جنيفر أنيستون وريسي ويزرسبون وأوبرا وينفري عبر خدمة “آبل تي بلس” مقابل 4.99 دولار شهريا ويمكن ممارسة مئة لعبة كمبيوتر من خلال “آبل أركيد” مقابل 4.99 دولار شهريا، ويمكن قراء الأخبار والقصص الإخبارية من خلال “آبل نيوز بلس”.
وذكر موقع قناة “سي.إن.بي.سي” التلفزيونية الأمريكية إلى أن آبل لم تتمكن من جذب أعداد كافية من القراء إلى خدمة “آبل نيوز بلس” بعد إطلاقها رغم أنها توفر الوصول إلى عدد من أهم الصحف والمجلات الأمريكية مثل وول ستريت جورنال وفوج وإيسكوير، في حين لم تنشر آبل أرقام المشتركين في الخدمة حتى الآن.
وتروج آبل للخدمة الجديدة عبر تطبيق آبل نيوز الموجود على كل أجهزة آيفون وآيباد وماك. كما تستخدم المتجر الإلكتروي آب ستور للترويج لخدمة ألعاب الكمبيوتر آبل أركيد منذ إطلاقها في سبتمبر الماضي. ويروج تطبيق آبل تي.في لخدمة آبل تي في بلس منذ إطلاقها قبل أسبوعين تقريبا.

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