السفير الهندي: ما شاهدته في الجبيل الصناعية عمل فريد

الجبيل الصناعية - المناطق

استقبل الرئيس التنفيذي بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي بمكتبة بمبنى الهيئة الملكية مساء أمس الأول الأحد سعادة السفير الهندي لدى المملكة الدكتور اوصاف سعيد .

حيث تهدف هذه الزيارة إلى الاطلاع والتعرف على عوامل النجاح والنهضة الصناعية والعمرانية والجوانب السكنية، والبيئية ، والتقنية ، والتعليمية بالإضافة إلى الجوانب الجمالية في مدينة الجبيل الصناعية.

من جانبه أكد السفير الهندي لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد على انه بحث أوجه التعاون مع المسوؤلين بالهيئة الملكية بالجبيل في عدد من المجالات المشتركة بين البلدين. وأضاف الدكتور سعيد لقد اطلعت بالمركز على التطور الذي حدث خلال ٤٤ عاماً وهو عمل فريد.

عقب ذلك قام سعادة السفير بزيارة لمركز زوار الهيئة الملكية بالجبيل حيث شاهد القصة الإبداعية الملهمة لنشأة الجبيل الصناعية والفكر الاستثماري المميز الذي خولها بأن تكون مصدر جذب للاستثمار المحلي والأجنبي إضافة إلى البنية التحتية المميزة التي هيئة المناخ الاستثماري المناسب للمستثمرين بالإضافة إلى أبراز مقومات النجاح في مدينة الجبيل الصناعية كأهمية الموقع والمنطقة الجغرافية وتنوع الصناعات الموجودة فيها، ، وتوزيع الأحياء السكانية بالمدينة. وشبكات التبريد بمياه البحر والتي تعتبر الأضخم على مستوى العالم.