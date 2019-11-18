محافظ الخفجي يفتتح الواجهة البحرية الجديدة بالخفجي

الخفجي - سطام الفروان

افتتح سعادة محافظ الخفجي الاستاذ محمد بن سلطان الهزاع ويرافقة رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني و بحضور رئيس وأعضاء المجلس البلدي إفتتاح الجزء الأخير من المرحلة الأولي بالواجهة البحرية صباح امس الاحد.

وقال محافظ الخفجي الأستاذ محمد بن سلطان الهزاع « إن شاطئ الخفجي أحد المعالم الأساسية بالمحافظة و الإهتمام و العمل على تطويرها و إبقائها نظيفة يحقق رفاهية للمواطنين والمقيمين و الزوار ، كما يشكل إضافة مهمة و لمسة جمالية جاذبة لشاطئ محافظة الخفجي كونه يوفر مساحات كبيرة و عناصر جمالية و بنية تحتية متكاملة مشجعة للمستثمرين و السياح »

و اوضح المهندس محمد بن حزام الحميداني رئيس بلدية الخفجي ، لقد انجزت بلدية محافظة الخفجي مرحلتها الأولي من تطوير الواجهة البحرية بطول١٢٠٠متر طولي، حيث تم توريد وتركيب أنترلوك وبلدورات وحواجز خرسانية للسيارات وتركيب كراسي مسبقة الصنع من الخرسانه الجاهزه وحاويات نفايات (خرسانيه) وألعاب أطفال بعدد 4 مجموعات وبلاط أرضيه مطاطية حيث تم وضع مغطيات التربة بمساحة 5000م2 وزراعة مسطحات خضراء بمساحة 56000م2وأيضاً زراعة أشجار وشجيرات بعدد 950 ، كما تم نصميم ملعب لكرة الطائره على الشاطئ .

كما انه يتم حالياً العمل بمشروع المرحله الثانية من تطوير الكورنيش والتي تشمل تركيب خدمة الواي فاي على امتداد الكورنيش والذي بلغ اجمالي طول الكورنيش ٦٠٠٠متر طولي كما سيتم تركيب العاب القوى وبلاطات الاضاءات لمضمار المشي على طول الكورنيش ومظلات الالعاب واستكمال الدرج المؤدي للشاطي خدمتاً لمرتادي شاطي الخفحي .

و أشار إلى أنه تم وضع حجر الأساس من قبل معالي أمين المنطقة الشرقيةالمهندس فهد بن محمد الحبير لمشروع تطوير الواجهة البحرية في محافظة الخفجي يوم الأربعاء الموافق 1440/06/01هـ .