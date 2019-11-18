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أمر ملكي بتعيين (172) عضواً بمرتبة ملازم تحقيق في النيابة العامة

أمر ملكي بتعيين (172) عضواً بمرتبة ملازم تحقيق في النيابة العامة
http://almnatiq.net/?p=799625
المناطق - واس

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله – أمراً ملكياً بتعيين (172) عضواً بمرتبة ملازم تحقيق في النيابة العامة.
وثمّن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب الأمر الملكي الكريم، مشيراً إلى أنه يأتي في إطار الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – رعاه الله – للنيابة العامة واهتمامه البالغ والمستمر بشؤونها الوظيفية وحرصه الدائم- أيده الله – على تحقيق المزيد من الرخاء والازدهار لمرفق النيابة العامة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.
ورفع معاليه الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما تلقاه النيابة العامة من دعم مستمر ومتابعة وإشراف مباشر ، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم عزهما وتوفيقهما، وأن يوفق الأعضاء المعينين لخدمة وطنهم.

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