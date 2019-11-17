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مدير تعليم مكة يُطلق المرحلة النهائية لمنافسات التميز الكشفي لمرحلة “المتقدم”

مدير تعليم مكة يُطلق المرحلة النهائية لمنافسات التميز الكشفي لمرحلة “المتقدم”

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مدير تعليم مكة يُطلق المرحلة النهائية لمنافسات التميز الكشفي لمرحلة “المتقدم”

مدير تعليم مكة يُطلق المرحلة النهائية لمنافسات التميز الكشفي لمرحلة “المتقدم”
http://almnatiq.net/?p=799633
مكة - مبارك الدوسري

انطلقت اليوم فعاليات المرحلة النهائية لمنافسات رسل السلام للتميز الكشفي المتقدم، التي تستضيفها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة نشاط الطلاب النشاط الكشفي وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

ورحب المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي بالوفود المشاركة في هذه المنافسات، مشيراً إلى التظاهرة المميزة لأبنائنا في مناطق المملكة في هذه المنافسة الشريفة التي يشارك فيها 29 إدارة تعليمية من مختلف المناطق والمحافظات التعليمية بمملكتنا الغالية.

وبيّن الزائدي أن هذه المنافسات الكشفية الجماعية عبارة عن (طلائع) تقدم أفضل المبادرات المجتمعية التي تحقق رؤية الوطن 2030 وتجسد هذه المبادرات المقدمة من قبل المشاركين الطرق والأساليب والفنون والتقاليد الكشفية التي اكتسبها الكشاف من أنشطة فرقته الكشفية وبرامجها طوال العام.

وأضاف أن هذه المنافسات تهدف إلى غرس روح الولاء للملك والاعتزاز بالانتماء للوطن، إلى جانب تنمية القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية للكشافة المشاركين، وتنمية المهارات والفنون الكشفية لدى كل مشارك من أبنائنا الطلاب الكشافة المشاركين.

من جانبه أوضح مدير إدارة النشاط الطلابي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ومشرف منافسات رسل السلام لمرحلة المتقدم نبيل بن بكر طيب أنه يشارك 120 كشافاً وقائداً يمثلون 29 إدارة تعليم مشاركة في المنافسات في رحاب أم القرى، حيث يشارك هذه المنافسات مناطق وإدارات تعليم: المدينة المنورة، البكيرية، الجوف، جدة، الباحة، الحدود الشمالية، صبيا، الشرقية، المذنب، القصيم، الرس، المخواة، القريات، عسير، عفيف، المجمعة، عنيزة، الاحساء، الخرج، محايل عسير، القنفذة، وادي الدوسر، نجران، الطائف، الحوطة، والحريق، بيشة، حفر الباطن، جازان، تبوك.

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