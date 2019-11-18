احدث الأخبار

صندوق تنمية الموارد البشرية يدعم السعوديين العاملين في القطاع العقاري بشهادة مُقيم عقاري معتمدة عالمياً
أبرز المواد
 أمير المدينة المنورة بالنيابة يدشن مؤتمر “الإعلام الجديد واللغة العربية”
منطقة المدينة المنورة
 أمير ‫تبوك‬ يسقبل القضاة ومدراء الإدارات الحكومية والمواطنين بديوان الإمارة
منطقة تبوك
 مدير تعليم مكة يُطلق المرحلة النهائية لمنافسات التميز الكشفي لمرحلة “المتقدم”
منطقة مكة المكرمة
 وزير العدل يقر القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية
أبرز المواد
 “الصحة”: عدم الإصابة بالسكري لا تعني أن الشخص سليم
أبرز المواد
 أمر ملكي بتعيين (172) عضواً بمرتبة ملازم تحقيق في النيابة العامة
أبرز المواد
 محافظ الخفجي يفتتح الواجهة البحرية الجديدة بالخفجي
المنطقة الشرقية
 السفير الهندي: ما شاهدته في الجبيل الصناعية عمل فريد
المنطقة الشرقية
 رئيس هيئة الفضاء يشيد بمخرجات أكسفورد السعودية لتدريب الطيارين السعوديين
المنطقة الشرقية
 ” حماية الواحة من التعديات والمحافظة على استدامتها ” في لقاء وزارة البلديات بأمانة الاحساء
المنطقة الشرقية
 وثائق سرية..قمة الإخوان وفيلق القدس في تركيا بحثت التحالف ضد المملكة
أبرز المواد
صندوق تنمية الموارد البشرية يدعم السعوديين العاملين في القطاع العقاري بشهادة مُقيم عقاري معتمدة عالمياً

صندوق تنمية الموارد البشرية يدعم السعوديين العاملين في القطاع العقاري بشهادة مُقيم عقاري معتمدة عالمياً

أبرز المواد
أمير المدينة المنورة بالنيابة يدشن مؤتمر “الإعلام الجديد واللغة العربية”

أمير المدينة المنورة بالنيابة يدشن مؤتمر “الإعلام الجديد واللغة العربية”

منطقة المدينة المنورة
أمير ‫تبوك‬ يسقبل القضاة ومدراء الإدارات الحكومية والمواطنين بديوان الإمارة

أمير ‫تبوك‬ يسقبل القضاة ومدراء الإدارات الحكومية والمواطنين بديوان الإمارة

منطقة تبوك
مدير تعليم مكة يُطلق المرحلة النهائية لمنافسات التميز الكشفي لمرحلة “المتقدم”

مدير تعليم مكة يُطلق المرحلة النهائية لمنافسات التميز الكشفي لمرحلة “المتقدم”

منطقة مكة المكرمة

صندوق تنمية الموارد البشرية يدعم السعوديين العاملين في القطاع العقاري بشهادة مُقيم عقاري معتمدة عالمياً

صندوق تنمية الموارد البشرية يدعم السعوديين العاملين في القطاع العقاري بشهادة مُقيم عقاري معتمدة عالمياً
http://almnatiq.net/?p=799656

يدعم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، السعوديين الذين يزاولون العمل العقاري من الحصول على شهادة مقيم عقاري معتمدة رسمياً على مستوى العالم من مجلس معايير التقييم الدولي (IVSC)، حيث تُمكن الشهادة من يجتاز اختباراتها لمزاولة مهنة تقييم العقارات، والتي تعد واحدة من أهم عوامل حفظ مدخرات وأصول المال العام.

ويحصل المتقدم على شهادة مقيم عقاري، ضمن برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية التابع لـ “هدف”، على 2000 ساعة خبرة -كحد أدنى- في فرع العقار، مسجلة لدى الهيئة السعودية للمقَيّمين المعتمدين.

وتأتي شهادة مقيم عقاري، ضمن 25 شهادة مهنية احترافية أخرى، يدعمها الصندوق، بهدف رفع كفاءة العاملين في القطاعين العام والخاص، وزيادة الإنتاجية، وإيجاد المزيد من فرص التوظيف للكفاءات الوطنية من خلال التطوير والإحلال.

وتُعرف الشهادات المهنية الاحترافية، بأنها الشهادات أو المؤهلات المهنية التي يحصل عليها الشخص لضمان التأهيل والتخصص لأداء وظيفة أو مهمة بالشكل الاحترافي في حقل مهني تخصصي دقيق معتمد من جهة اعتماد أو جمعية مهنية دولية أو محلية”. ويستهدف البرنامج المواطنون الراغبون في تطوير مستواهم المهني بحصولهم على الشهادة المهنية الاحترافية سواءً كان المتقدم موظفاً في القطاع الحكومي أو الخاص أو باحثاً عن عمل أو طالباً.

ويشترط “هدف” للاستفادة من دعم البرنامج، حصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة، ضمن قائمة الشهادات المتاحة على موقع البرنامج، وإقرار بعدم دفع تكاليف الشهادة من قبل جهة العمل إذا كان المتقدم موظفاً، علماً بأن الحد الأعلى للدعم هو لشهادتين احترافية فقط لكل متقدم.

وتقوم آلية الدفع من الصندوق على مبدأ التعويض للفرد الحاصل على الشهادة وفقاً للتكاليف المحددة على موقع “طاقاتtaqat.sa، حيث على المتقدم رفع مطالبة من خلال الموقع مرفقاً معها صورة الشهادة الحاصل عليها المستفيد، ومن ثم يتم التحقق من صحة الشهادة، وتحويل تكاليف الشهادة مباشرة إلى حساب المتقدم من خلال رقم الآيبان المسجل في صفحة التسجيل

روابط ذات صلة

وزير العدل يقر القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية

وزير العدل يقر القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية
“الصحة”: عدم الإصابة بالسكري لا تعني أن الشخص سليم

“الصحة”: عدم الإصابة بالسكري لا تعني أن الشخص سليم
أمر ملكي بتعيين (172) عضواً بمرتبة ملازم تحقيق في النيابة العامة

أمر ملكي بتعيين (172) عضواً بمرتبة ملازم تحقيق في النيابة العامة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*