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أمير الشرقية يرعى “الملتقى العربي الثاني للأمن السياحي” .. الأربعاء

أمير الشرقية يرعى “الملتقى العربي الثاني للأمن السياحي” .. الأربعاء
http://almnatiq.net/?p=799682
الدمام - عبدالله السعيدي
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، انطلاقة الملتقى العربي الثاني للأمن السياحي، الذي يحمل عنوان “السياحة والأمن رافدان للتنمية”، والذي تنظمه المنظمة العربية للسياحة بالتعاون مع مجلس وزراء الداخلية العرب، وذلك مساء الأربعاء بمحافظة الأحساء.
ويحظى الملتقى مشاركة عددا من كبار المسئولين من أصحاب السمو والمعالي وزراء السياحة وقادة الأمن على امتداد الوطن العربي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوربي، وعددا من المنظمات والأكاديميين وكبار المختصين.
و أوضح رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، بأن برنامج الملتقى سيتضمن ثلاث جلسات سيتم من خلاله مناقشة العديد من الأوراق التي تعني بصناعة السياحة في الوطن العربي، حيث ستكون الجلسة الأولى بعنوان أمن و سلامة المطارات، والأحساء ما بين السياحة والتراث، والجلسة الثانية عن التجربة الأوروبية لتأمين المناطق السياحية من المنظور الأوروبي والأمن السياحي، ومدى فاعليته في مواجهة التهديدات الأمنية للسياحة العربية، والجلسة الثالثة في مجال الأمن السياحي بالوطن العربي والتي عدد من ممثلي قطاعات الأمن بالدول العربية.

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