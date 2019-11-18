بتشريف أمير الشرقية .. جامعة الملك فيصل تطلق هويتها الجديدة

الدمام - فهد المريخي

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الأربعاء المقبل، حفل تدشين هوية جامعة الملك فيصل، وتوقيع عدد من الاتفاقيات النوعية مع شركاء الجامعة الاستراتيجيين.

وعبّر معالي مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي عن شكره وامتنانه لسمو أمير المنطقة الشرقية على رعايته وتشريفه هذا الحفل، والذي يمثل نقطة تحول نوعية في مسيرة الجامعة، ويرسخ حضورها ومكانتها في عصر التحول والتغيير لتحقيقِ مفهوم التنمية الشاملة الذي جسدته الرؤية الوطنية 2030، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين “يحفظهما الله”، وتعزيز الاستثمار الأمثل في ثروة الوطن الحقيقية من أبنائه وبناته، ويفتح لها آفاقا مستدامة ونوعية لتكون في مضمارِ التميزِ إقليميًّا وعالميًّا؛ وتحققَ قفزاتٍ نوعيةٍ في مجالات التعليم، والبحثِ العلمي والشراكةِ المجتمعية.