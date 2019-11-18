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برنامج “سكني” يوقع اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للجمارك لتقديم “خدمات إسكانية”

برنامج “سكني” يوقع اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للجمارك لتقديم “خدمات إسكانية”

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برنامج “سكني” يوقع اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للجمارك لتقديم “خدمات إسكانية”

برنامج “سكني” يوقع اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للجمارك لتقديم “خدمات إسكانية”
http://almnatiq.net/?p=799693
المناطق - واس

وقع معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل ومعالي محافظ الهيئة العامة للجمارك الأستاذ أحمد بن عبد العزيز الحقباني بمقر وزارة الإسكان بالرياض اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للجمارك وبرنامج “سكني”، يتولى من خلالها البرنامج تقديم خدمات إسكانية لمنسوبي الجمارك من المواطنين المدرجين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.
وتتضمن الاتفاقية التنسيق بين “سكني” و” الهيئة العامة للجمارك ” لتقديم عروض خاصة لمنسوبي الجمارك تشمل توفير خصم خاص على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال، ولمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال دعم كامل للأرباح من إجمالي مبلغ التمويل، الذي يصل الى 500 ألف ريال والإعفاء من الرسوم الإدارية عبر الجهات التمويلية التي ستتواجد في معرض سكني الذي سيقام داخل مقر الهيئة العامة للجمارك، للتعريف ببرامج ومنتجات القرض العقاري من خلال برنامج “سكني”.
ويتيح المعرض مشاركة عدد من المطورين العقاريين لعرض مشاريعهم الإسكانية على منسوبي “الجمارك” بخصومات حصرية، خلال فترة إقامة المعرض.
وتتضمن الاتفاقية تقديم برنامج “سكني” خدمة المستشار العقاري في مقر الهيئة العامة للجمارك، لتقديم أفضل التوصيات التمويلية والحلول العقارية وتطوير حلول سكنية تمويلية لمنسوبيه، إضافة إلى تواجد موظفي الاستحقاق المباشر للتأكد من حالات التسجيل، إذ تهدف الاتفاقية إلى تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية لتقديم خدمات مميزة لمنسوبيها وإيجاد بيئة عمل جاذبة، وكذلك الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى.
ويأتي انضمام الهيئة العامة للجمارك استكمالاً لاتفاقيات سابقه مع عدة جهات منها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة الخدمة المدنية ووزارة العدل.

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