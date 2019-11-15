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الأمير فيصل بن مشعل يلتقي رئيس وأعضاء اللجنة الهندسية بالقصيم

الأمير فيصل بن مشعل يلتقي رئيس وأعضاء اللجنة الهندسية بالقصيم

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الأمير فيصل بن مشعل يلتقي رئيس وأعضاء اللجنة الهندسية بالقصيم

الأمير فيصل بن مشعل يلتقي رئيس وأعضاء اللجنة الهندسية بالقصيم
http://almnatiq.net/?p=799696
المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, بمكتب سموه بديوان الإمارة بمدينة بريدة, اليوم ، رئيس اللجنة الهندسية بالمنطقة المهندس هاني بن سليمان الضويان وأعضاء اللجنة، الذين قدموا للسلام على سموه ، وتقديم عرضاً عن عدد من المبادرات والمقترحات للمساهمة بتطوير المنطقة.

واطلع سموه من المهندس الضويان على عدد من المبادرات التي اشتملت على اطلاق تصميم الهوية العمرانية والحضرية للمنطقة, واطلاق جائزة للتميز الهندسي لكل عمل خادم للمنطقة, مبيناً لسموه أن اللجنة تسعى لبناء وتصميم مستقبل متميز عبر كفاءات هندسية وطنية، تسهم بفاعلية في التنمية الاقتصادية في المملكة، وإيجاد البيئة المحفزة للتطوير والإبداع والابتكار بما يخدم احتياجات المجتمع، والعمل على تحفيز المستثمرين والمهندسين السعوديين وتنمية مقدراتهم التنافسية، للوصول إلى الحلول المُثلى ورفع مستوى الأداء وتشجيع الإبداع والابتكار لتحقيق مكانة مرموقة بين مناطق المملكة, مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على تشجيعه ودعمه الدائم لكل عمل خادم للمنطقة وأهلها. 

ونوه سمو أمير منطقة القصيم بدور اللجنة في تطوير المنطقة، ودعمها العمل الهندسي المهني لخدمة القطاع التنموي والاقتصادي عبر المهندسين السعوديين، مثنياً على المبادرات المقدمة من قبل اللجنة لخدمة المنطقة, موجهاً الجميع ببذل الجهود لتقديم المبادرات المتميزة التي أقيمت من أجلها هذه اللجنة لخدمة المنطقة ، متمنياً للجميع التوفيق والسداد.

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