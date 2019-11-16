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امير الباحة يؤكد على أهمية دور الشباب في بناء الوطن

امير الباحة يؤكد على أهمية دور الشباب في بناء الوطن

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امير الباحة يؤكد على أهمية دور الشباب في بناء الوطن

امير الباحة يؤكد على أهمية دور الشباب في بناء الوطن
http://almnatiq.net/?p=799714
المناطق - الباحة
أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، أهمية دور الشباب في بناء الوطن وأنهم مستقبله الواعد وعماده، نظراً لما يتمتعون به من إمكانيات وأفكار إيجابية تعود بالنفع والفائدة على وطنهم وأنفسهم، منوهاً بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله – من دعم ورعاية لفئة الشباب لبناء هذا الوطن والحفاظ على مكتسباته.
جاء ذلك خلال استقبال سموّه بمكتبه اليوم رئيس مجلس شباب منطقة الباحة حازم ظهران ويرافقه اعضاء المجلس.
وفي بداية الاستقبال رحب سمو امير المنطقة بالجميع متمنيا لهم التوفيق لخدمة المنطقة واهلها.
واطلع سموّه خلال اللقاء الى اللائحة المحدثة للمجلس وآلية تنفيذها بما يحقق رؤية المملكة ٢٠٣٠ .
وأعرب رئيس المجلس باسمه ونيابة عن اعضاء المجلس كافة عن بالغ شكره وتقديره أسمو امير المنطقة على استقباله ومتابعته الدائمة لأعمال المجلس مؤكدا ان ما يمثله الوطن من مكانة ومنزلة في قلوب الجميع، الأمر الذي يحتم علينا شكر الله أولا، ثم الذود عن حمى الوطن من كل حاقد وحاسد، سائلاً الله أن يحفظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين يحفظهما الله.
حضر الاستقبال وكيل امارة المنطقة المكلف احمد بن صالح السياري

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