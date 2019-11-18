احدث الأخبار

المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض: القبض على قاتل ذئب بالقرب من إحدى المحميات بالمنطقة
أبرز المواد
 شرطة المنطقة الشرقية تضبط مواطناً تورّط في سرقة الأموال
أبرز المواد
 “البيئة”: 3 أشهر مهلة لتقديم طلبات التملك لمن قاموا بإحياء الأراضي المخصصة لهم
أبرز المواد
 “التجارة” تضبط وافداً يبيع مشغولات ذهب مخالفة بعرعر
أبرز المواد
 مدير جامعة الباحة يفتتح مقر حاضنة أعمال جامعة الباحة
منطقة الباحة
 الإدارة العامة للتدريب التقني بمنطقة تبوك تنظم ملتقى الجودة السنوي
منطقة تبوك
 تحت تنظيم وكالة التعليم .. مهرجان ” ثقافي مدرسي ” في تعليم وادي الدواسر
منطقة الرياض
 الديوان العام للمحاسبة يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية
أبرز المواد
 وزير الثقافة يفتتح المعرض الثقافي السعودي في “اليونسكو”.. غداً
أبرز المواد
 امير الباحة يؤكد على أهمية دور الشباب في بناء الوطن
منطقة الباحة
 مشروع رضا المستفيدين بالشرقية يشارك أمانة المنطقة فعاليات الملتقى السنوي للجودة
المنطقة الشرقية
 بحضور نائبه .. أمير القصيم يرأس اجتماع لجنة جائزة تنمية الاعتدال ونشر الوسطية
منطقة القصيم
المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض: القبض على قاتل ذئب بالقرب من إحدى المحميات بالمنطقة

المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض: القبض على قاتل ذئب بالقرب من إحدى المحميات بالمنطقة

أبرز المواد
شرطة المنطقة الشرقية تضبط مواطناً تورّط في سرقة الأموال

شرطة المنطقة الشرقية تضبط مواطناً تورّط في سرقة الأموال

أبرز المواد
“البيئة”: 3 أشهر مهلة لتقديم طلبات التملك لمن قاموا بإحياء الأراضي المخصصة لهم

“البيئة”: 3 أشهر مهلة لتقديم طلبات التملك لمن قاموا بإحياء الأراضي المخصصة لهم

أبرز المواد
“التجارة” تضبط وافداً يبيع مشغولات ذهب مخالفة بعرعر

“التجارة” تضبط وافداً يبيع مشغولات ذهب مخالفة بعرعر

أبرز المواد

الديوان العام للمحاسبة يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية

الديوان العام للمحاسبة يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية
http://almnatiq.net/?p=799720
المناطق - واس

بدأت في جنيف اليوم أعمال مؤتمر برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الانكتاد” الثاني عشر، تحت عنوان ” إدارة الديون، وجعلها في خدمة التنمية” الذي يستمر حتى 20 نوفمبر الجاري .
ورأس وفد المملكة معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام عبدالمحسن العنقري، بحضور المندوب الدائم للمملكة في الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبد العزيز الواصل .
وأكد معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن الديوان يحتل منصباً رائداً في المنظمات الدولية، حيث يرأس منصب النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة “الإنتوساي”، كما يشغل منصب لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بالمنظمة، ورئيس جانب الإنتوساي في اللجنة التوجيهية للتعاون بين الإنتوساي ومجموعة المانحين.
وأوضح معاليه أن الأمم المتحدة ومنظماتها تعتمد على الإنتوساي كمظلة تجمع الأجهزة المتخصصة في الرقابة المالية العامة والمحاسبة، مبيناً أن المملكة تشارك في هذا المؤتمر المهم الذي يناقش هذا العام – من بين موضوعات أخرى – موضوع الرقابة على تنفيذ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة .
ويشارك في مؤتمر “الانكتاد” كبار صناع القرار من الحكومات في مجال “إدارة الديون والتمويل العام”، وقيادات الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، وخبراء في مجال إدارة المال العام والديون، وعدد كبير من ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والأوساط الأكاديمية .
ويناقش المؤتمر القضايا الحالية الخاصة بإدارة الديون والمالية العامة ، ومنها شفافية الديون وآثارها السياسية والتحديات التشغيلية، وتوريق تمويل التنمية والآثار المترتبة على إدارة الديون ، وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، واستدامة الديون على المدى الطويل ، والديون والإغاثة في حالات الكوارث ، إضافة إلى تعزيز إدارة الديون ودعم المجتمع الدولي .

 

 

 

روابط ذات صلة

المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض: القبض على قاتل ذئب بالقرب من إحدى المحميات بالمنطقة

المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض: القبض على قاتل ذئب بالقرب من إحدى المحميات بالمنطقة
شرطة المنطقة الشرقية تضبط مواطناً تورّط في سرقة الأموال

شرطة المنطقة الشرقية تضبط مواطناً تورّط في سرقة الأموال
“البيئة”: 3 أشهر مهلة لتقديم طلبات التملك لمن قاموا بإحياء الأراضي المخصصة لهم

“البيئة”: 3 أشهر مهلة لتقديم طلبات التملك لمن قاموا بإحياء الأراضي المخصصة لهم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*