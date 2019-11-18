الديوان العام للمحاسبة يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية

المناطق - واس

بدأت في جنيف اليوم أعمال مؤتمر برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الانكتاد” الثاني عشر، تحت عنوان ” إدارة الديون، وجعلها في خدمة التنمية” الذي يستمر حتى 20 نوفمبر الجاري .

ورأس وفد المملكة معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام عبدالمحسن العنقري، بحضور المندوب الدائم للمملكة في الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبد العزيز الواصل .

وأكد معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن الديوان يحتل منصباً رائداً في المنظمات الدولية، حيث يرأس منصب النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة “الإنتوساي”، كما يشغل منصب لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بالمنظمة، ورئيس جانب الإنتوساي في اللجنة التوجيهية للتعاون بين الإنتوساي ومجموعة المانحين.

وأوضح معاليه أن الأمم المتحدة ومنظماتها تعتمد على الإنتوساي كمظلة تجمع الأجهزة المتخصصة في الرقابة المالية العامة والمحاسبة، مبيناً أن المملكة تشارك في هذا المؤتمر المهم الذي يناقش هذا العام – من بين موضوعات أخرى – موضوع الرقابة على تنفيذ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة .

ويشارك في مؤتمر “الانكتاد” كبار صناع القرار من الحكومات في مجال “إدارة الديون والتمويل العام”، وقيادات الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، وخبراء في مجال إدارة المال العام والديون، وعدد كبير من ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والأوساط الأكاديمية .

ويناقش المؤتمر القضايا الحالية الخاصة بإدارة الديون والمالية العامة ، ومنها شفافية الديون وآثارها السياسية والتحديات التشغيلية، وتوريق تمويل التنمية والآثار المترتبة على إدارة الديون ، وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، واستدامة الديون على المدى الطويل ، والديون والإغاثة في حالات الكوارث ، إضافة إلى تعزيز إدارة الديون ودعم المجتمع الدولي .