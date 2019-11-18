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تحت تنظيم وكالة التعليم .. مهرجان ” ثقافي مدرسي ” في تعليم وادي الدواسر

تحت تنظيم وكالة التعليم .. مهرجان ” ثقافي مدرسي ” في تعليم وادي الدواسر
http://almnatiq.net/?p=799724
وادي الدواسر - فالح الدوسري
تستضيف إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر ممثلة في قسم نشاط الطالبات، المهرجان الثقافي المدرسي للصغار الذي تنظمه وكالة التعليم العام بوزارة التعليم – الإدارة العامة للنشاط / بنات  ، و ينطلق يوم  الأحد القادم ولمدة أربعة أيام ويشارك في المهرجان 5  إدارات تعليمية هي عسير ، جازان، نجران، القصيم ، الحدود الشمالية ووادي الدواسر.
وبين مدير تعليم محافظة وادي الدواسر.   الدكتور أحمد بن خضران العمري ، إلى أن إدارة نشاط الطالبات بإشراف ومتابعة من المساعدة للشؤون التعليمية ورئيسة قسم تشاط الطالبات ، وعقدت عدة اجتماعات مع اللجان التنظيمية لتوزيع المهام، والوقوف على سير العمل وتنفيذ الخطة قبل انطلاقة المهرجان، وتجهيز القصر الثقافي بالإدارة مقر الفعالية ، كما نظمت برنامج الاستضافة وما يشمله من فقرات ترحيبية منوعة وبرنامج سياحي وتنظيمات متنوعة لاستقبال الإدارات التعليمية، من وفود وطالبات مشاركات وأولياء أمورهن ومنسقات الإدارات التعليمية المشاركة.
وأضاف أن المهرجان يعد عملاً فنياً ثقافياً يجمع طالبات المرحلة الابتدائية لأداء العديد من الفنون الأدبية مثل: المشاهد الحوارية والعروض المسرحية وإلقاء وإنشاد، وذلك بمتابعة لجنة التحكيم وفق الضوابط والمعايير المنصوص عليها

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